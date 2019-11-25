بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

تحرير:التحرير ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

ملتقى توظيف شغلني

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.

وقال اورنج مصر إنها حرصت على المشاركة في ظل دعمها لكافة الأنشطة التي تدعم الشباب المصري وتعمل على تحسين جودة الحياة في مصر وتساند جهود الدولة للنمو بالاقتصاد. وكانت "اورنچ مصر" قد أطلقت في وقت سابق خدمة حصرية تتيح لعملائها التعرف على أحدث وظائف "شغلني" المتاحة لدى الشركات الكبرى في مصر. وتوفر الخدمة