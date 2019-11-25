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بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

تحرير:التحرير ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
ملتقى توظيف شغلني
ملتقى توظيف شغلني
حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
وقال اورنج مصر إنها حرصت على المشاركة في ظل دعمها لكافة الأنشطة التي تدعم الشباب المصري وتعمل على تحسين جودة الحياة في مصر وتساند جهود الدولة للنمو بالاقتصاد. وكانت "اورنچ مصر" قد أطلقت في وقت سابق خدمة حصرية تتيح لعملائها التعرف على أحدث وظائف "شغلني" المتاحة لدى الشركات الكبرى في مصر. وتوفر الخدمة
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مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
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تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
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الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 656 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1460 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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أحمد العبد اورنج

اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
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تنظيم الاتصالات: «اورنج» أسرع شبكة نقل بيانات في مصر

تفوقت "اورنج مصر" على جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر من حيث سرعة نقل البيانات وخدمات الإنترنت، بعد أن حققت أعلى معدلات تحميل للبيانات عبر الشبكة في الاختبارات التي أجراها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في سبتمبر الماضي. سرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات في الاتصالات والإنترنت. وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجمعة الماضي، تفوقا ملحوظا لسرعة خدمات نقل البيانات التي تقدمها "اورنج مصر" في الأغلبية العظمى من محافظات الجمهورية.
هالة عبد الودود

أورنج مصر ترعى «سباق ريد روك العالمي للشركات 2019»

بعد النجاح الساحق الذي حققه سباق الشركات العام الماضي، على جميع المستويات الاجتماعية والتواصل ودعم روح الفريق والتسويق، تستضيف شركة ريد روك إنترناشيونال سباق الشركات الثاني برعاية شركة أورنج مصر. ويتماشى سباق الشركات 2019 مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، فيهدف السباق الذي أقيم بحديقة أبراج زيد بارك الشيخ زايد وترعاه شركة أورنج، إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته مليون جنيه من أجل تعليم 150 فتاة مصرية وتحويل أحلامهن إلى حقيقة، بالتعاون مع "إنجاز مصر".
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