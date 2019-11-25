«هنطلعه براءة».. الأشقياء الثلاثة نصبوا على أم سجين

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

سجن

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الإيقاع بأحد الأشخاص اشترك مع آخرين موجودين فى إحدى الدول العربية، في النصب والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على أموالها بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بإحدى الدول العربية، فقد تبلغ للإدارة من ربة منزل مقيمة بـ"الوايلى- القاهرة" بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من قبل آخرين، بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا خارج البلاد.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، إذ اتفق المتهمون في ما بينهم على الاستيلاء على أموال المجنى عليها مستغلين حبس نجلها بتهمة الاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إيهامها بعلاقتهم بأحد رجال القضاء فى تلك الدولة (مصرى الجنسية)، وطلبوا منها إيداع مبلغ مالي

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، إذ اتفق المتهمون في ما بينهم على الاستيلاء على أموال المجنى عليها مستغلين حبس نجلها بتهمة الاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إيهامها بعلاقتهم بأحد رجال القضاء فى تلك الدولة (مصرى الجنسية)، وطلبوا منها إيداع مبلغ مالي فى حساب بنكى بالبلاد باسم أحدهم بصفته شقيق القاضى المزعوم.



المتهمان المقيمان بتلك الدولة محبوسان على ذمة قضية جنائية، تعرفا على نجل الشاكية فى أحد السجون بتلك الدولة وأقنعاه بقدرتهما على مساعدته فى الحصول على البراءة فى القضية المتهم فيها لوجود علاقة صداقة تربطهما بشقيق القاضى المزعوم، الذى بدوره طلب من والدته إيداع 165 ألف جنيه بحسابه.



عقب إيداعها المبلغ سحبه من ماكينات صراف آلى واقتسمه بينه وبين زوجتى المتهمين، وأمكن ضبطه بمدينة نصر.



