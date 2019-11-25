جريمة

«هنطلعه براءة».. الأشقياء الثلاثة نصبوا على أم سجين

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
سجن
سجن
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الإيقاع بأحد الأشخاص اشترك مع آخرين موجودين فى إحدى الدول العربية، في النصب والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على أموالها بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بإحدى الدول العربية، فقد تبلغ للإدارة من ربة منزل مقيمة بـ"الوايلى- القاهرة" بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من قبل آخرين، بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا خارج البلاد.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، إذ اتفق المتهمون في ما بينهم على الاستيلاء على أموال المجنى عليها مستغلين حبس نجلها بتهمة الاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إيهامها بعلاقتهم بأحد رجال القضاء فى تلك الدولة (مصرى الجنسية)، وطلبوا منها إيداع مبلغ مالي
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جثة- المريوطية (1)

سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.
إطلاق-نار

خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.
هيروين

ضبط كيلوجرام هيروين بحوزة مسجل خطر في شبرا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، نظرا لأنها تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، خاصة فئة الشباب، وذلك من خلال حملات ومداهمات مستمرة لبؤر المواد المخدرة وأوكار ترويج تلك المواد، لا سيما التخليقية منها (بودر - شادو - إستروكس)؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لمنع انتشار تلك السموم التي تفسد عقول وصحة متعاطيها على حد سواء.
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حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (2)

ارتفاع وفيات حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد وفيات حريق خط بترول قرية المواسير بإيتاي البارود بالبحيرة إلى 9 أشخاص، اليوم السبت، بعد وفاة "أحمد. ع. ع" 32 عاما، مقيم بقرية الطود، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة من الجسد. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (1)

الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين. ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة. واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.
جثة

شك قاتل وفيديو فاضح.. كواليس جريمة شرف في الجيزة

شك قاتل وزنا محارم وأخ قاتل وزوجة من جهنم، تلخص هذه الكلمات جريمة قتل مؤسفة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مركز منشأة القناطر، إذ هشم نقاش رأس شقيقه الأكبر بشاكوش ودفن جثته أسفل سلم العقار سكنهما؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وذلك بعد حضور "هند. س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وأبلغت عن غياب والدها (50 سنة تاجر) مقيم بالعنوان ذاته، منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين عمها "عبدالسلام. ع" 39 سنة نقاش، مقيم بالعنوان ذاته، وأنها تشتبه فى غياب والدها جنائيًّا.
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