هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

إيدين هازارد

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".

واستطرد: "في إنجلترا من الصعب تحقيق أرقام قياسية، لأن بطل الدوري يتغير كل موسم، والمشكلة أن الدوري الفرنسي أضعف من الإنجليزي والإسباني". وأكد هازارد أنه توعد بالثأر من سان جيرمان بعد الخسارة (3-0)، قائلا: "التأهل نضعه فوق كل الاعتبار، ولكن لا بد من الانتقام بالفوز على باريس، ورد الاعتبار مهم لحفظ

واستطرد: "في إنجلترا من الصعب تحقيق أرقام قياسية، لأن بطل الدوري يتغير كل موسم، والمشكلة أن الدوري الفرنسي أضعف من الإنجليزي والإسباني".



وأكد هازارد أنه توعد بالثأر من سان جيرمان بعد الخسارة (3-0)، قائلا: "التأهل نضعه فوق كل الاعتبار، ولكن لا بد من الانتقام بالفوز على باريس، ورد الاعتبار مهم لحفظ الكبرياء، وبي إس جي منافس قوي، لكننا نريد الفوز باللقب القاري للمرة الـ14 قبل أن يتوج باريس بلقبه الأول، وفي السنوات الأخيرة لطالما قالوا إن الأمور تبدو جيدة هذا العام، ولا يحققون شيئا، أتمنى أن تستمر نفس الأقاويل حتى اعتزالي".



وقال في سياق آخر: "لم أكن أقوى من كيليان مبابي بل كنت لاعبا مميزا، أما كيليان فيتفوق رقميا لأنه سجل عدة أهداف. ببلوغي 20 عاما فزت بلقب الدوري الفرنسي مع ليل وتطورت تدريجيا، ووصل مبابي لقمة مستواه في سن العشرين".

