ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

باولو ديبالا

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".

وعن علاقته بميسي ورونالدو، صرح ديبالا: "لديّ علاقة إيجابية بكريستيانو، نحن نتحدث كثيرًا، وأحيانًا نتبادل المراسلات لفترة طويلة سواء عن المنتخب أو يوفنتوس أو أشياء ليست لها علاقة بكرة القدم، علاقتي بميسي أيضا نمت كثيرًا". وتحدث ديبالا عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة بدوري الأبطال، وقال: "عندما يلعب

وعن علاقته بميسي ورونالدو، صرح ديبالا: "لديّ علاقة إيجابية بكريستيانو، نحن نتحدث كثيرًا، وأحيانًا نتبادل المراسلات لفترة طويلة سواء عن المنتخب أو يوفنتوس أو أشياء ليست لها علاقة بكرة القدم، علاقتي بميسي أيضا نمت كثيرًا".



وتحدث ديبالا عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة بدوري الأبطال، وقال: "عندما يلعب سيميوني (مدرب الأتلتي) في منزله، فإنه يخوض اللقاء بطريقة مختلفة تمامًا عن ما يُلعب عندما يحل ضيفًا على خصمه".



وختم: "في العام الماضي، عندما ذهبنا إلى واندا ميتروبوليتانو، قاد المباراة بشكل جيد، كان فريقه عدوانيا يقاتل على كل كرة ويهاجمنا، في العودة توقعنا فريقا متشابهًا لكنه لم يكن هكذا، فريق سيميوني يدافع جيدًا، لكن إذا اعتنيت بالنتيجة فيمكنك اللعب ضدهم".