EDF الفرنسية تحصل على حصة استراتيجية فى كرم سولار

تساهم الاتفاقية في تحقيق أهداف مجموعة EDF Group لاستراتيجية CAP 2030 بمضاعفة قدرتها من إنتاج الطاقة المتجددة حول العالم إلى صافي 50 جيجاوات بين عامي 2015 و2030

تحرير:التحرير ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

اتفاقية كرم سولار

أعلنت اليوم كل من شركة EDF Renewables، الشركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة EDF Group الفرنسية، وشركة الكرم للطاقة الشمسية، مطور ومورد الطاقة الشمسية في مصر، عن الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر. ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة EDF Renewables بالاستثمار في رأس المال للحصول على حصة استراتيجية من شركة الكرم للطاقة الشمسية. يتيح هذا الاستثمار تنفيذ خطة التطوير الطموحة التي وضعتها شركة الكرم للطاقة الشمسية لأعمالها بمصر

وتتضمن الخطة التي وضعتها كرم سولار، توسعة محطات توليد الطاقة الشمسية لدعم العملاء في المجالات التجارية والزراعية والصناعية عبر اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) أو عقود توزيع الطاقة.كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف مجموعة EDF Group تحت مظلة استراتيجية CAP 2030 الهادفة إلى مضاعفة قدرتها من إنتاج الطاقة