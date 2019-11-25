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EDF الفرنسية تحصل على حصة استراتيجية فى كرم سولار

تساهم الاتفاقية في تحقيق أهداف مجموعة EDF Group لاستراتيجية CAP 2030 بمضاعفة قدرتها من إنتاج الطاقة المتجددة حول العالم إلى صافي 50 جيجاوات بين عامي 2015 و2030
تحرير:التحرير ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
اتفاقية كرم سولار
اتفاقية كرم سولار
أعلنت اليوم كل من شركة EDF Renewables، الشركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة EDF Group الفرنسية، وشركة الكرم للطاقة الشمسية، مطور ومورد الطاقة الشمسية في مصر، عن الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر. ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة EDF Renewables بالاستثمار في رأس المال للحصول على حصة استراتيجية من شركة الكرم للطاقة الشمسية. يتيح هذا الاستثمار تنفيذ خطة التطوير الطموحة التي وضعتها شركة الكرم للطاقة الشمسية لأعمالها بمصر
وتتضمن الخطة التي وضعتها كرم سولار، توسعة محطات توليد الطاقة الشمسية لدعم العملاء في المجالات التجارية والزراعية والصناعية عبر اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) أو عقود توزيع الطاقة.كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف مجموعة EDF Group تحت مظلة استراتيجية CAP 2030 الهادفة إلى مضاعفة قدرتها من إنتاج الطاقة
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مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
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الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
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