رياضة

مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".
واعترف مبابي بأن حياته تغيرت بعد الفوز بلقب مونديال روسيا، منوهًا: "لقد نجحنا في توحيد البلاد، الناس باتوا أكثر اهتمامًا بنا لأننا قمنا بأمور جيدة". وختم مبابي حديثه بقوله: "لقد نضجت بشكل كبير، تعلمت الكثير بفضل النجاحات والإخفاقات في مسيرتي الكروية". وسجل مبابي في المونديال الأخير 4 أهداف في شباك
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الاهلي-الجونة (5)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
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نيمار‎ (1)

نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
باريس سان جيرمان - مبابي

سان جيرمان يجد خليفة مبابي في برشلونة

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي التفكير في إمكانية خسارة نجم الفريق كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال تحديد هوية اللاعب القادر على خلافته في ملعب حديقة الأمراء، فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن باريس سان جيرمان بدأ في مراقبة مهاجم البلوجرانا، أنطوان جريزمان، حيث يشعر النادي أنه سينسجم سريعًا مع الثنائي، ماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا، وأشارت الصحيفة إلى أن نية سان جيرمان، هي الحفاظ على مبابي لسنوات طويلة، لكن المدير الرياضي ليوناردو، يريد أن يكون مستعدًا لإمكانية مغادرته.
كافاني

توخيل: يتوجب على كافاني منافسة إيكاري

اعترف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بمرور مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني بفترة صعبة في الوقت الحالي، وقال توخيل عبر صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الأمور لم تكن سهلة لكافاني في مباراة بريست، لأنه يفتقر إلى لياقة وحساسية المباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، الذي يمر بأعلى معدلات الثقة، إنه الوضع الحالي ونحن نعمل كفريق واحد، وما يمر به كافاني وارد لأي مهاجم"، وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "إنه موقف صعب، لأن رأس الحربة مهاجم حساس، ولكن ما باليد حيلة، يجب أن نواصل العمل".
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