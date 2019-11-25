مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

كيليان مبابي

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".

واعترف مبابي بأن حياته تغيرت بعد الفوز بلقب مونديال روسيا، منوهًا: "لقد نجحنا في توحيد البلاد، الناس باتوا أكثر اهتمامًا بنا لأننا قمنا بأمور جيدة". وختم مبابي حديثه بقوله: "لقد نضجت بشكل كبير، تعلمت الكثير بفضل النجاحات والإخفاقات في مسيرتي الكروية". وسجل مبابي في المونديال الأخير 4 أهداف في شباك

واعترف مبابي بأن حياته تغيرت بعد الفوز بلقب مونديال روسيا، منوهًا: "لقد نجحنا في توحيد البلاد، الناس باتوا أكثر اهتمامًا بنا لأننا قمنا بأمور جيدة".



وختم مبابي حديثه بقوله: "لقد نضجت بشكل كبير، تعلمت الكثير بفضل النجاحات والإخفاقات في مسيرتي الكروية".



وسجل مبابي في المونديال الأخير 4 أهداف في شباك كل من بيرو والأرجنتين وكرواتيا، وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة، كما دخل في التشكيل المثالي للمونديال، وحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في عام 2018.



وبالنظر للبطولات التي توج بها مبابي في مسيرته، فهو توج بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات وبلقب كل من كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية والسوبر الفرنسي مرة واحدة، كما توج ببطولة أوروبا تحت 19 سنة عام 2016.