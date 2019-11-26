سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل ثورة يناير؟

استطاعت مصر في الأعوام السابقة لـ2011 أن تحقق معدلات نمو مستدامة، لتصل إلى أعلى معدل لها خلال عامي 2007 و2008، حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية، لتسجل ما يقرب من 7%
تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
ويرجع تحسن معدلات النمو في مصر إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلا عن النمو في عدة قطاعات، منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الخاصة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. فهل
اقرأ المزيد
بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
الدولار (2)

الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
PHOTO-2019-11-25-12-36-18

بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحرب-في-اليمن (3)

«اتفاق الرياض» يرسم ملامح المرحلة المقبلة بجنوب اليمن

جاء اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية مساء أمس الثلاثاء للتسوية بين الطرفين، ليحدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة بين الجانبين. التوقيع على الاتفاق يأتي بعد أن شهد جنوب اليمن، لاسيما عدن، قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: بعض الدول تلون حقوق الإنسان بلون سياسي

‎أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوعية ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في سنوات سابقة لكن كان رئيس المجلس له «هوى» أن يساند بعض «المجموعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي تناقش عدد من البيانات العاجلة للنواب، ومنها ما طرحه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد عن إعداد مذكرة بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الايام المقبلة.
السيسي (5)

يختصر الطريق لـ4 ساعات| تفاصيل طريق شرم الشيخ الجديد

بطول 342 كيلو مترا فقط، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء «شرم الشيخ»، الذي يختصر وقت الوصول إلى شرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، والرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة شرم الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويضم الطريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات بعرض 25 مترًا لكل حارة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء، كما أنه مزود 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كيلو مترا بين كل محطة وأخرى، بما يعادل 7 محطات باتجاه الذهاب و7 باتجاه العودة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]