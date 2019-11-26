في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل ثورة يناير؟
استطاعت مصر في الأعوام السابقة لـ2011 أن تحقق معدلات نمو مستدامة، لتصل إلى أعلى معدل لها خلال عامي 2007 و2008، حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية، لتسجل ما يقرب من 7%
تحرير:أمل نبيل
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أرشيفية
احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%.
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
ويرجع تحسن معدلات النمو في مصر إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلا عن النمو في عدة قطاعات، منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الخاصة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
فهل
ويرجع تحسن معدلات النمو في مصر إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلا عن النمو في عدة قطاعات، منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الخاصة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
فهل تنجح الحكومة في الوصول إلى معدلات نمو ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011؟
مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة
قال محمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن مصر أصبحت قريبة للغاية من تحقيق معدلات نمو ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ نجحت في تحقيق معدلات نمو 5.6% خلال العام المالي الماضي ومن المستهدف أن تحقق معدلات نمو 5.8% خلال العام المالي الجاري، على أن ترتفع إلى 6% خلال 2020.
وأضاف سعيد في تصريحات لـ"التحرير"، أن مصر قادرة على تحقيق هذه المعدلات رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابيا على القطاع الخاص ويسهم في تحسين معدلات النمو بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة القطاع الخاص في الإنتاج بعد معاناته على مدار السنوات الماضية من مزاحمة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح سعيد أن التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادي الثلاث الماضية، انصب في مجال الاقتصاد الكلي مع اتباع البنك المركزي حينها سياسة التشديد النقدي للحفاظ على الاقتصاد المصري في أعقاب تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى ضعف شعور المواطن بمعدلات النمو المحققة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تغير حاليا، إذ بدأ المواطن يشعر، ولو بشكل محدود، بتحسن حقيقي في الأسعار وزيادة في الرواتب ووجود فرص عمل جديدة، متوقعا أن يكون عام 2020 أكثر أثرا فى المواطن الذي سيجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة.
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 6.1% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، مقابل 5.6% في العام المالي الماضي 2018- 2019، و5.9% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
تعافي السياحة والغاز الطبيعي يدعم ارتفاع معدل النمو
وأشارت "بلتون" إلى أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من تعافي عائدات قطاعي السياحة والغاز الطبيعي، مؤكدة أن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا تعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر، حيث تفتح المجال أمام رفع فرص مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب أعداد الشباب الوافدين لسوق العمل كل عام.
وتوقعت علياء ممدوح، كبيرة محللى الاقتصاد الكلي ببلتون، زيادة إيرادات السياحة إلى 16 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأوضحت أن أعداد السياح الآتين إلى مصر سترتفع وفقا لتقديرات بلتون، بنحو 2 مليون سائح بمتوسط إنفاق 85 دولارا للسائح خلال العام المالي المقبل، بإجمالي نحو 1.7 مليار دولار.
وترى أن إيرادات السياحة المصرية تمثل عنصر جذب قويا لزيادة معدلات النمو فى ظل تنامي عدد الليالى السياحية، وعودة الاستثمار المباشر بقوة.
وتوقعت بلتون أن تكون مصر الاقتصاد الأكثر ملاءمة للمستهلكين في عام 2020، حيث تتمتع بأكبر قائمة من محفزات النمو، خاصة الاستهلاك الخاص، بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تدعم انخفاض التضخم واستدامة النمو التصاعدي.