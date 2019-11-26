في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل ثورة يناير؟

استطاعت مصر في الأعوام السابقة لـ2011 أن تحقق معدلات نمو مستدامة، لتصل إلى أعلى معدل لها خلال عامي 2007 و2008، حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية، لتسجل ما يقرب من 7%

تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

أرشيفية

احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.

ويرجع تحسن معدلات النمو في مصر إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلا عن النمو في عدة قطاعات، منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الخاصة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. فهل