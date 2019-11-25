سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

المتهمان بارتكاب "جريمة المريوطية"

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.

تبلغ لقسم الهرم من شرطة النجدة ضبط شخصين حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، وعُُثر على جثة "عادل. و" 57 سنة، سبق اتهامه في 12 قضية (أموال عامة – مخدرات – تبديد – ضرب) آخرها "أموال عامة". تم التقابل مع "سيد" 41 سنة، و"محمد" 27 سنة، اللذين أقرا بتمكنهما من ضبط كل من "رانيا" 31

تبلغ لقسم الهرم من شرطة النجدة ضبط شخصين حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، وعُُثر على جثة "عادل. و" 57 سنة، سبق اتهامه في 12 قضية (أموال عامة – مخدرات – تبديد – ضرب) آخرها "أموال عامة".



تم التقابل مع "سيد" 41 سنة، و"محمد" 27 سنة، اللذين أقرا بتمكنهما من ضبط كل من "رانيا" 31 سنة، و"أحمد. م" 31 سنة، حال قيامهما بإلقاء جثة المجني عليه بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب بدراجة نارية ملك وقيادة الأخير.



أقرت المتهمة بذبح المجني عليه بمساعدة شريكها (خطيب أختها)، ثم وضعاه داخل الجوال لإلقائه بترعة المريوطية.



بمعاينة مسرح الجريمة، عثر بالصالة على (سكين- بكرة لاصق شفاف اللون- حبل غسيل)، كما عثر بدورة المياه على أقمشة وسجاد وطبق بلاستيكى، على جميعها آثار دماء، وحذاء المجني عليه.



