مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 820.80مليون جنيه، بعد التداول على 106.18ألف سهم عبر تنفيذ 16.2ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيع 58.09 مليون جنيه ، فى حين مالت تعاملات المصريين و الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 55.92 مليون جنيه و 2.16 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر