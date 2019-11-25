صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مشروب الجزر
مشروب الجزر
من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
يحتوي الجزر على فيتامينات A، C، K، بالإضافة إلى مستويات عالية من البوتاسيوم، كما يكشف خبراء الصحة أن فيتامين A يلعب دورا رئيسيا في محاربة العدوى والحفاظ على سطح الأغشية المخاطية. فيتامين C الموجود في الجزر يشتهر بتعزيزه لجهاز المناعة؛ لهذا عند مزج عصير الجزر مع عسل النحل المضاد للفيروسات والبكتيريا
اقرأ المزيد
حماية-الركبتين-من-الالم

الفلفل الأحمر والكمادات| 6 طرق لعلاج آلام الركبة

تعد آلام العظام من الأشياء المتعبة التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، خاصة عند التقدم في العمر. وتنتج آلام الركبة عن إصابةٍ ما، أو ممارسة رياضة شاقة لفترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابات طفيفة، ويمكنك الحصول على علاج منزلي؛ فعلى سبيل المثال، تلعب بعض الزيوت العطرية دورا فعالا في التقليل من الآلام؛ مثل زيت البرتقال وزيت الزنجبيل، مع استخدام آلية التدليك، كما يمكن عمل كمادات باردة على الجزء الذي يؤلمك. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
فيتامين A

فيتامين A.. يغذي العين ونقصه يؤدي إلى العمى الليلي

يعيش الجسم على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات؛ على سبيل المثال، يعد الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، كما أن الحديد يلعب دورا مهما في الحفاظ على معدلات الدورة الدموية في الجسم، وبالنسبة للفيتامينات، يعمل فيتامين C على توفير حماية كاملة من نزلات البرد والأنفلونزا، كما يلعب فيتامين A دورا كبيرا في الحفاظ على صحة العينين، لأنه عبارة عن مضادات للأكسدة، تقوي المناعة وتعزز من صحة العين، فضلا عن العديد من الفوائد الأخرى. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
ضيق التنفس

ضيق التنفس مشكلة مزعجة.. تغلب عليها بالزنجبيل

ضيق التنفس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يمتلك الشخص مشكلة في القدرة على تنفس الهواء، وبالتالي لا يدخل إلى الرئتين ما يكفي منه. من أكثر الأسباب الشائعة لضيق التنفس الربو، والقلق المزمن، والنوبات القلبية إلى جانب فشل القلب وفقدان الدم المفاجئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Boldsky. ربما يحدث ضيق التنفس لبعض الأشخاص في فترة قليلة، وقد يستمر لدى البعض لأسابيع، وإذا كانت تلك الحالة لا تحدث بسبب مشكلة طبية فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الحالة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]