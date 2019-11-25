اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مشروب الجزر

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

يحتوي الجزر على فيتامينات A، C، K، بالإضافة إلى مستويات عالية من البوتاسيوم، كما يكشف خبراء الصحة أن فيتامين A يلعب دورا رئيسيا في محاربة العدوى والحفاظ على سطح الأغشية المخاطية. فيتامين C الموجود في الجزر يشتهر بتعزيزه لجهاز المناعة؛ لهذا عند مزج عصير الجزر مع عسل النحل المضاد للفيروسات والبكتيريا