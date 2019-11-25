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بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

تحرير:محمد مجلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
كلب مسعور_أرشيفية
كلب مسعور_أرشيفية
أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
وأضاف وكيل مديرية الطب البيطري، أنه تم إبادة عدد 3 من الكلاب العقورة، كما تم أخذ عينات من الرأس شاملة المخ لارسالها إلى المعمل المركزي بمعهد بحوث صحة الحيوان لتحليل العينات. وأشار إلى أنه تم عمل مسح شامل لجميع المناطق المحيطة بموقع العقر بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وتم إبادة 40 كلبًا برصاص المورس، و15
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وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-03

مصر تتولى ريادة مشروع تطوير الربط الكهربائي بإفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة الإفريقية للبنية الأساسية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، إن مصر وبناءً على طلب من وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد"، ستتولى ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري، وتتطلع إلى التعاون مع مختلف الأطراف وشركاء التنمية لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد، مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة بالقارة من خلال إنشاء سوق إفريقي موحد للطاقة.
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عمال- نظافة -الإسكندرية (2)

بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين

انتابت العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حالة من القلق خشية تعرضهم لوقائع مماثلة لما تعرض له زميلهم توفيق أحمد، الذي طعنه أحد النباشين رافضا قيام العامل المشار إليه بمهام عمله بجمع القمامة، قبل الانتهاء من فرزها، ومع إصرار العامل على استكمال عمله قام النباش بطعنه بسكين، ما استلزم دخوله المستشفى وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بجرح قطعي فى العضد اليمنى واشتباه قطع في الشريان والعصب، حيث تبين أن أبعاد الجرح نحو 3 سم مقابل 7 سم، مع قطع فى الشرايين، وأرسل العاملون فى الشركة استغاثة إلى قيادات المحافظة بعنوان "دماؤنا تُهدر بسبب بلطجة النباشين".
طقس (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل (2)

طقس الخميس.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس .
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
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