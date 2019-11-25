بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

تحرير:محمد مجلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

كلب مسعور_أرشيفية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.

وأضاف وكيل مديرية الطب البيطري، أنه تم إبادة عدد 3 من الكلاب العقورة، كما تم أخذ عينات من الرأس شاملة المخ لارسالها إلى المعمل المركزي بمعهد بحوث صحة الحيوان لتحليل العينات. وأشار إلى أنه تم عمل مسح شامل لجميع المناطق المحيطة بموقع العقر بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وتم إبادة 40 كلبًا برصاص المورس، و15