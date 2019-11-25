العراق: العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة «داعش»

تحرير:وكالات ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

تنظيم داعش

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية.

وأضاف العبيدي: «أن القوات عثرت أيضا على أسلحة متنوعة لخلايا داعش في المناطق المستهدفة»، مبينا أن تلك القوات تقوم بعمليات فك شفرة رموز التنظيم وإرسال أسماء قادة وعناصر التنظيم إلى الأجهزة الأمنية تمهيدا لاعتقالهم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر