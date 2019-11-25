رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
وضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايى خط الهجوم: مروان محسن ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط وتتبقى
اقرأ المزيد
جريزمان-مبابى-فرنسا

مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
منتخب مصر الأولمبي

الطريق إلى طوكيو.. مصر تفوز على مالي بهدف مصطفى محمد

حقق المنتخب الوطني الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في وقت لاحق من اليوم.
ناصر-ماهر

إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]