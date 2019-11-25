مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

الأهلي والجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايى خط الهجوم: مروان محسن ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط وتتبقى