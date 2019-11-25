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الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
وأكدت الهيئات الاقتصادية، أن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، حيث أصبحت آلاف المؤسسات مهددة بالإغلاق، وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم.وذكرت الهيئة: «بعد مرور 40 يوما على الحراك الشعبي في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة،
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داعش

العراق: العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة «داعش»

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية.
احتجاجات العراق

العراق: متظاهرون يغلقون جسر الثورة في بابل

أغلق متظاهرون، اليوم الإثنين، جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل العراقية، فيما قالت مصادر إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي العراق، كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من مجموعة "خارجة عن القانون" في بغداد. واستدعت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
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الرئيس التونسي السابق يعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة»، مؤكدا الالتزام بـ«قضايا الشعب والأمة»، إذ كتب المرزوقي في تدوينة عبر حسابه على صفحته الرسمية «فيسبوك» مساء اليوم: «على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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حرق مقرا لعناصر الفصائل السورية بسبب التحرش بالنساء

هاجم أهالي مدينة تل أبيض بشمال سوريا، مقرًا لعناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا، وأضرموا النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 عناصر في الحريق، إذ قال مصدر محلي، إن الحادثة جاء كرد فعل من سكان حي الجسر بالمدينة على إقدام أفراد من فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على التحرش بنساء من الحي مما أثار غضب المدنيين، مشيرًا إلى أن مدينة تل أبيض تشهد فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات التركية وحلفائها 13 أكتوبر الماضي في إطار عملية «نبع السلام»، حيث تشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات وعمليات سلب ونهب وخطف وتحرش واغتصاب بالنساء، وفقا لروسيا اليوم.
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في اليوم الـ40.. متظاهرو لبنان يدعون لقطع الطرق غدًا

? دعا عددًا من المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم الأحد، إلى قطع الطرق غدًا الإثنين، في اليوم الأربعين لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا.
التظاهر -في -لبنان (4)

«دون قطع الطرق».. استمرار الاحتجاجات في لبنان

شهدت الساحات والميادين الرئيسية في لبنان، زخما كبيرا في التظاهرات والاحتجاجات، حيث احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالا) وصيدا وصور (جنوبا) ومدن محافظتي جبل لبنان والبقاع، في حين اختفت مظاهر قطع الطرق واقتصر الأمر على التواجد بالساحات والميادين. ولليوم الـ32 على التوالي كثف المتظاهرون من تواجدهم، رافعين أعلام لبنان واللافتات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم أعضاء البرلمان بموجبها باختيار رئيس الوزراء الجديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد على المال العام.
التظاهر -في -لبنان (8)

الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
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الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، مشيرًا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا، مضيفًا: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني»، وتابع قائلا: «لي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في التعابير ذاتها، بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة، عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد»، متسائلا: «إذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟».
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