الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

احتجاجات لبنان

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.

وأكدت الهيئات الاقتصادية، أن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، حيث أصبحت آلاف المؤسسات مهددة بالإغلاق، وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم.وذكرت الهيئة: «بعد مرور 40 يوما على الحراك الشعبي في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة،