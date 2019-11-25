الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام
تحرير:أ.ش.أ
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
احتجاجات لبنان
قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
وأكدت الهيئات الاقتصادية، أن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، حيث أصبحت آلاف المؤسسات مهددة بالإغلاق، وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم.وذكرت الهيئة: «بعد مرور 40 يوما على الحراك الشعبي في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة،
وأكدت الهيئات الاقتصادية، أن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، حيث أصبحت آلاف المؤسسات مهددة بالإغلاق، وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم.
وذكرت الهيئة: «بعد مرور 40 يوما على الحراك الشعبي في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة، بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية اللبنانية مسئوليتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة».
وأشارت إلى أن الدعوة للإضراب العام لمدة 3 أيام، تأتي من أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات لدى المؤسسات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة التي يشهدها لبنان، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي.
وأكدت الهيئات الاقتصادية، أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة، وأنها ستعلن تباعا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، حفاظا على على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته.