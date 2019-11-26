تشنجات البطن قد تخفي أمراضا خطيرة.. لا تهمليها

لا تقم دائمًا بدور الطبيب المعالج، إذا شعرت بآلام بالغة يجب على الفور الذهاب للطبيب لأنه ليس كل ألم يعني أن موعد الدورة الشهرية يقترب، فالتشنجات تخفي وراءها أمراضا خطيرة
تتعرض المرأة لتشنجات نتيجة الدورة الشهرية، ففي كل شهر تبدأ الآلام في المعدة، من بسيطة إلى حادة، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات بالغة، تستمر لعدة أيام، في هذه الحالة، يوصي الطبيب بتناول مشروبات ساخنة، على سبيل المثال مشروب القرفة الساخن، يحتوي على مضادات أكسدة، تحسن من الدورة الشهرية، وبالتالي تقلل الآلام.
كما أن الشاي الأخضر فعال بشكل كبير، على الجانب الآخر توجد بعض التشنجات التي تحدث، بدون أن تكون الدورة الشهرية أحد أسبابها، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
تعتبر تقلصات الدورة الشهرية طبيعية بشكل كبير، حيث تحدث بشكل واضح قبل وفي أثناء الدورة الشهرية، ينتج عنها ألم في أسفل البطن، وقد يكون مزعجا بشكل كبير، كما يمكن أن يعوق النشاط اليومي، وعند النظر في سبب حدوث هذه التشنجات، يؤدي هرمون يسمى البروستاجلاندين، إلى تقلص عضلات الرحم، ولكن التشنجات لا تتبعها دائمًا
تعتبر تقلصات الدورة الشهرية طبيعية بشكل كبير، حيث تحدث بشكل واضح قبل وفي أثناء الدورة الشهرية، ينتج عنها ألم في أسفل البطن، وقد يكون مزعجا بشكل كبير، كما يمكن أن يعوق النشاط اليومي، وعند النظر في سبب حدوث هذه التشنجات، يؤدي هرمون يسمى البروستاجلاندين، إلى تقلص عضلات الرحم، ولكن التشنجات لا تتبعها دائمًا دورة شهرية، قد تحدث نتيجة لحالات مرضية أخرى، وما يلي بعض من الأسباب التي تؤدي إلى آلام البطن:
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1-بطانة الرحم المهاجرة
بطانة الرحم هي حالة طبية تبدأ فيها الأنسجة المماثلة لبطانة الرحم بالنمو خارج الرحم، تستجيب هذه الأنسجة إلى هرمونات الدورة الشهرية، بنفس طريقة استجابة الأنسجة في الرحم، أي تشعر بنفس الآلام، ولكن الجزء المعقد هو أن هذه الأنسجة لا يمكن التخلص منها من الجسم، عن طريق المهبل، وبالتالي تؤدي إلى جروح، ينتج عنها الألم والتورم، فإذا كنت تعانين من التهاب بطانة الرحم، فسوف تعانين من تشنجات تشبه الدورة الشهرية في أي وقت من الشهر.
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2-الإصابة بمرض التهاب الحوض
مرض التهاب الحوض أو PID هو عدوى بكتيرية في الأعضاء التناسلية للإناث، تحدث العدوى بسبب البكتيريا التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والتي تنتشر عادة من المهبل إلى الرحم، قد يشكل هذا أيضًا مشكلة إذا كنت تحاولين الحمل، لا يتم اكتشاف أعراض PID في المراحل المبكرة، إذا شعرت بألم في أسفل البطن أو أسفل الظهر، وتنزفين أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، عليك بزيارة الطبيب على الفور.
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3-التهاب الأمعاء "القولون"
مرض التهاب الأمعاء (IBS) هو التهاب مزمن في الجهاز الهضمي، على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال غير معروف، فإنه يعتقد أن الحالة مرتبطة بطريقة ما بنظامك الغذائي ومستوى الإجهاد، في IBS سوف تشعرين بألم شديد في الجزء السفلي أو الأوسط من بطنك، وتتراوح حدته من خفيف إلى شديد.
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4-عدم تحمل اللاكتوز
يعد عدم تحمل اللاكتوز حالة طبية شائعة لا يستطيع فيها الجسم هضم اللاكتوز، وهو الكربوهيدرات الرئيسية في منتجات الألبان، إذا كنت تعانين من عدم تحمل اللاكتوز، فقد تعانين من تقلصات في المعدة والإسهال والغثيان والانتفاخ، تظهر هذه الأعراض عمومًا بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول منتجات الألبان.
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5-انفجار أكياس المبايض
تمزق أكياس المبيض المملوءة بالسوائل، في معظم الحالات -تكون هذه الأكياس غير ضارة وغير سرطانية- إضافة إلى ذلك إذا تعرضت لهذه الحالة، قد يكون لديك تشنجات مفاجئة وحادة على أي جانب من جوانب بطنك أو أسفل البطن، وآلام أيضًا أسفل الظهر.
لا تقومي دائمًا بدور الطبيب المعالج، إذا شعرت بآلام بالغة يجب على الفور الذهاب للطبيب، لأنه ليس كل ألم، يعني أن موعد الدورة الشهرية يقترب، فالتشنجات تخفي وراءها أمراض خطيرة أخرى.