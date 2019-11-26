تشنجات البطن قد تخفي أمراضا خطيرة.. لا تهمليها

لا تقم دائمًا بدور الطبيب المعالج، إذا شعرت بآلام بالغة يجب على الفور الذهاب للطبيب لأنه ليس كل ألم يعني أن موعد الدورة الشهرية يقترب، فالتشنجات تخفي وراءها أمراضا خطيرة

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تشنجات البطن

تتعرض المرأة لتشنجات نتيجة الدورة الشهرية، ففي كل شهر تبدأ الآلام في المعدة، من بسيطة إلى حادة، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات بالغة، تستمر لعدة أيام، في هذه الحالة، يوصي الطبيب بتناول مشروبات ساخنة، على سبيل المثال مشروب القرفة الساخن، يحتوي على مضادات أكسدة، تحسن من الدورة الشهرية، وبالتالي تقلل الآلام. كما أن الشاي الأخضر فعال بشكل كبير، على الجانب الآخر توجد بعض التشنجات التي تحدث، بدون أن تكون الدورة الشهرية أحد أسبابها، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".

تعتبر تقلصات الدورة الشهرية طبيعية بشكل كبير، حيث تحدث بشكل واضح قبل وفي أثناء الدورة الشهرية، ينتج عنها ألم في أسفل البطن، وقد يكون مزعجا بشكل كبير، كما يمكن أن يعوق النشاط اليومي، وعند النظر في سبب حدوث هذه التشنجات، يؤدي هرمون يسمى البروستاجلاندين، إلى تقلص عضلات الرحم، ولكن التشنجات لا تتبعها دائمًا