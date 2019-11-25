ممر شرفي من الأهلي والجونة لرباعي المنتخب الأوليمبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

رمضان صبحي

وقف لاعبو فريقي الأهلي والجونة، في ممر شرفي للاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ووقف لاعبو الفريقين ممر شرفي وحيوا لاعبو المنتخب الأوليمبي وهم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان. وهنأ اللاعبون رباعي المنتخب بعد صعودهم لأولمبياد طوكيو التي ستقام في عاصمة اليابان طوكيو 2020، والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على نظيره المنتخب الإيفواري.

وفضل رينيه فايلر عدم الدفع برمضان صبحي أساسيًا في المباراة ووضعه على دكة البدلاء، بينما يغيب الثلاثي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان عن المباراة بناءً على الاتفاق الذي تم بين إدارة الناديين بمنع مشاركة اللاعبون المعارين للجونة من الأهلي. ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز،