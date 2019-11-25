رياضة

ممر شرفي من الأهلي والجونة لرباعي المنتخب الأوليمبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
وقف لاعبو فريقي الأهلي والجونة، في ممر شرفي للاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ووقف لاعبو الفريقين ممر شرفي وحيوا لاعبو المنتخب الأوليمبي وهم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان. وهنأ اللاعبون رباعي المنتخب بعد صعودهم لأولمبياد طوكيو التي ستقام في عاصمة اليابان طوكيو 2020، والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على نظيره المنتخب الإيفواري.
وفضل رينيه فايلر عدم الدفع برمضان صبحي أساسيًا في المباراة ووضعه على دكة البدلاء، بينما يغيب الثلاثي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان عن المباراة بناءً على الاتفاق الذي تم بين إدارة الناديين بمنع مشاركة اللاعبون المعارين للجونة من الأهلي. ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز،
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لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
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7 مكاسب مصرية بعد الفوز التاريخي على جنوب إفريقيا

حصد المنتخب الأولمبي مكاسب بالجملة عقب فوزه الكبير على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي وأدارها الحكم الدولي السنغالي داودا جويي، ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي. وأحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 88 عاد عبد الرحمن مجدي من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق معدودة.
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حمدى فتحى يجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

أجرى حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص فى جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدى فتحى فى ألمانيا، وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته. وكان حمدى فتحى قد أصيب بقطع فى غضروف الركبة أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.
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وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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