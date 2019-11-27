لمتابعة المشاهدة.. «ديزني» تُطلق خاصية جديدة

تحرير:إسراء زكريا ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

صورة أرشيفية

تخطط شركة "والت ديزني"، حاليا، لإضافة خاصية جديدة وهي "متابعة المشاهدة" إلى خدمتها الجديدة "ديزني بلس"، والتي تعتبر أداة للرجوع إلى العرض مرة أخرى بسهولة في أي وقت، كما أنها تُمكن المستخدم من تتبع ما كان يشاهده قبل التوقف، ومن المقرر إضافة هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري أو في أوائل العام المقبل على الأكثر. افتقار خدمة ديزني الجديدة القدرة على اختيار المشهد أو العرض المحدد والرجوع إليه، جعلها عرضة لكثير من الانتقادات، حيث توجه العديد من المشتركين إلى "تويتر" للتذمر من ذلك.

وأشار عدد كبير من المشتركين إلى أن هذه الخاصية كان يجب أن تكون موجودة عند إطلاق الخدمة مثل شركات البث الأخرى، من بينهم شركة "نتفليكس" العالمية والمنافسة الأولى لخدمة ديزني الجديدة. وكانت شركة "والت ديزنى" قد أطلقت منصتها الرقمية الجديدة "ديزنى بلس" فى أوائل الشهر الجاري والتي استطاعت أن تجذب 10 ملايين