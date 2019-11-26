برج القوس.. شخص قاسٍ لكنه غير أناني

يعد القوس من الأبراج التي يمكن الاعتماد عليها، كما أنه مرح ولا يعرف للحزن طريقا، وودود تجاه أصدقائه وأسرته، لكنه قد يحمل فضولا يضايق بعض الأشخاص

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

برج القوس

حان الوقت للاحتفال بمواليد برج القوس، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أنك من الأشخاص الأكثر حظا في العالم، إذ يتميز مواليد القوس بالحيوية والانفتاح، كما أنهم بطبيعتهم يستطيعون القيادة ويهتمون كثيرا بآراء من حولهم. وعلى الرغم من أن القوس اجتماعي في كثير من الأحيان، فإنه يحب السفر بمفرده، وممارسة الأنشطة التي تحمل المغامرة دون أن ينتظر من أحد مشاركته فى كل هذه الأمور. إذا كنت مهتما بالأبراج الفلكية فسيكون عليك معرفة سمات شخصيتك الإيجابية والسلبية، وفقا لما ذكره موقع Ganesha Speaks Official Site.

مهتم كثيرا بالمقربين منه مولود القوس يهتم كثيرا بأمر المقربين منه، لكنه غالبا لا يظهر ذلك بشكل كبير، ولهذا يظنه البعض باردا وليس لديه مشاعر تجاه أي شخص آخر، ولهذا سيكون على الطرف الآخر ملاحظة أدق التفاصيل التي يقوم بها القوس للكشف عن الاهتمام المخبأ، فركز على المواقف وليس الكلمات. لديه تفكير