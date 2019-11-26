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برج القوس.. شخص قاسٍ لكنه غير أناني

يعد القوس من الأبراج التي يمكن الاعتماد عليها، كما أنه مرح ولا يعرف للحزن طريقا، وودود تجاه أصدقائه وأسرته، لكنه قد يحمل فضولا يضايق بعض الأشخاص
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
برج القوس
برج القوس
حان الوقت للاحتفال بمواليد برج القوس، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أنك من الأشخاص الأكثر حظا في العالم، إذ يتميز مواليد القوس بالحيوية والانفتاح، كما أنهم بطبيعتهم يستطيعون القيادة ويهتمون كثيرا بآراء من حولهم. وعلى الرغم من أن القوس اجتماعي في كثير من الأحيان، فإنه يحب السفر بمفرده، وممارسة الأنشطة التي تحمل المغامرة دون أن ينتظر من أحد مشاركته فى كل هذه الأمور. إذا كنت مهتما بالأبراج الفلكية فسيكون عليك معرفة سمات شخصيتك الإيجابية والسلبية، وفقا لما ذكره موقع Ganesha Speaks Official Site.
مهتم كثيرا بالمقربين منه  مولود القوس يهتم كثيرا بأمر المقربين منه، لكنه غالبا لا يظهر ذلك بشكل كبير، ولهذا يظنه البعض باردا وليس لديه مشاعر تجاه أي شخص آخر، ولهذا سيكون على الطرف الآخر ملاحظة أدق التفاصيل التي يقوم بها القوس للكشف عن الاهتمام المخبأ، فركز على المواقف وليس الكلمات. لديه تفكير
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امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
رجل-الميزان

لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة. العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.
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علاقة مجنونة وخالية من الملل.. أبراج تناسب الميزان

مواليد برج الميزان غالبا ما يحملون ملامح هادئة، ولديهم خطوات بطيئة وتصرفات غير متوقعة في كثير من الأحيان، وعند الجمع بين الميزان والحمل، فإنهما يخلقان تواصلا عميقا مثل المغناطيس تماما، فالحمل هو بداية الربيع والميزان بداية الخريف، ولأن الأبراج التي تحمل اختلافات غالبا ما تسير على ما يرام. إذا كنت تعتقد أنه عليك البحث عن شريك يشبهك كثيرا في الصفات والتصرفات، فإن آخرين يعتقدون أن البحث عن شريك معاكس في كل شيء يعني الاكتمال، دعنا نعرف شكل العلاقة بين الميزان والأبراج التي تناسبه وفقا لما ذكره موقع PairedLife.
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