برج القوس.. شخص قاسٍ لكنه غير أناني

يعد القوس من الأبراج التي يمكن الاعتماد عليها، كما أنه مرح ولا يعرف للحزن طريقا، وودود تجاه أصدقائه وأسرته، لكنه قد يحمل فضولا يضايق بعض الأشخاص
حان الوقت للاحتفال بمواليد برج القوس، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أنك من الأشخاص الأكثر حظا في العالم، إذ يتميز مواليد القوس بالحيوية والانفتاح، كما أنهم بطبيعتهم يستطيعون القيادة ويهتمون كثيرا بآراء من حولهم.
وعلى الرغم من أن القوس اجتماعي في كثير من الأحيان، فإنه يحب السفر بمفرده، وممارسة الأنشطة التي تحمل المغامرة دون أن ينتظر من أحد مشاركته فى كل هذه الأمور. إذا كنت مهتما بالأبراج الفلكية فسيكون عليك معرفة سمات شخصيتك الإيجابية والسلبية، وفقا لما ذكره موقع Ganesha Speaks Official Site.
مهتم كثيرا بالمقربين منه
مولود القوس يهتم كثيرا بأمر المقربين منه، لكنه غالبا لا يظهر ذلك بشكل كبير، ولهذا يظنه البعض باردا وليس لديه مشاعر تجاه أي شخص آخر، ولهذا سيكون على الطرف الآخر ملاحظة أدق التفاصيل التي يقوم بها القوس للكشف عن الاهتمام المخبأ، فركز على المواقف وليس الكلمات.
لديه تفكير
مهتم كثيرا بالمقربين منه
مولود القوس يهتم كثيرا بأمر المقربين منه، لكنه غالبا لا يظهر ذلك بشكل كبير، ولهذا يظنه البعض باردا وليس لديه مشاعر تجاه أي شخص آخر، ولهذا سيكون على الطرف الآخر ملاحظة أدق التفاصيل التي يقوم بها القوس للكشف عن الاهتمام المخبأ، فركز على المواقف وليس الكلمات.
لديه تفكير عميق
القوس من الأبراج التي لديها تفكير عميق، ولهذا عندما يتعرف على شخص جديد فإنه يدرسه في البداية قبل التقرب منه لمعرفة عيوبه ومميزاته، وعلى أساس ما يظهر منه سيحدد القوس مدى علاقته بهذا الشخص.
يحمل كرما كبيرا
من أكثر الأبراج الكريمة التي لا تحمل بخلا نهائيا، وهذا الأمر يظهر في تصرفاته تجاه المقربين منه، وعند ارتباطه لن يجعل شريكته تحتاج إلى شيء.
شخصيته قوية
يعد القوس من الأبراج التي يمكن الاعتماد عليها، كما أنه مرح ولا يعرف للحزن طريقا، وودود تجاه أصدقائه وأسرته، ولكنه قد يحمل فضولا يضايق بعض الأشخاص، وغالبا ما يحاول التخلص من هذا الطبع الذي يضعه في مواقف محرجة في أغلب الأحيان.
غير صبور
لا يصبر برج القوس على الأشياء التي طال انتظارها، وهذه الصفة تظهر كثيرا فور معرفته لأول مرة، وعندما يتعلق الأمر بتحديد الأهداف فغالبا يفقد فرصا كثيرة نتيجة قلة الصبر.
لا يحب الأنانية
من المعروف عن القوس أنه شخص غير أناني يقدم الكثير للغير، ولكن إذا كان موجودا بين مجموعة من الأشخاص الذين يأخذون باستمرار ولا يعطون أبدا، فلن يكمل علاقته معهم، إنه يفضل الابتعاد في تلك الحالة حتى وإن ظل وحيدا، فهو لا يحب اللمة الكاذبة.
قراءة أفكارك
لدى صاحب هذا البرج قدرة على قراءة أفكارك مثلما يقرأ كتابا، كما أنه يكشف عن شخصيتك ونياتك، فإذا كنت تتعرف عليه لأول مرة كن على علم أنه استطاع معرفة انطباعك عنه، ولمح الكثير عن شخصيتك، لذا احذر جيدا عند التعامل معه.
غير مهتم
ذكرنا في البداية أن القوس يهتم كثيرا بأمر المقربين منه ولكن من أسوأ الصفات الموجودة فيه إظهار عدم الاهتمام على الرغم من أن هذا عكس الموجود بداخله، وهذا الأمر لا يتقبله البعض؛ ولهذا فإنه يخسر الكثير من الأشخاص في حياته ولا يستطيع الرجوع إليهم بسبب عدم قدرته على التغلب على هذه الصفة.
قد يكون مغرورا
يحمل القوس الأمل والنجاح، كما أنه يحارب للوصول إلى ما يريد، والإصرار الموجود بداخله يجعله في بعض الأحيان مغرورا يتباهى بما حققه أو ما قد يصل إليه مستقبلا.
يبحث عن الاهتمام
العلاقة تحتاج إلى الأخذ والعطاء بين الطرفين سواء صداقة أو حب، ولأن القوس بخيل في مشاعره على الرغم من أنها جياشة بداخله وهو لا يظهر سوى القليل منها، فسيثير الدهشة لدى البعض نتيجة بحثه الدائم عن الاهتمام، فهو في رحلة طويلة من البحث عن الأشخاص الصادقين والمهتمين كثيرا بأمره ولا ينجح كثيرا في الوصول إلى النهاية.
قد يكون قاسيا في بعض المواقف
"اتقِ شر الحليم إذا غضب"، هذه المقولة تنطبق على القوس، فإنه كالقنبلة الموقوتة، فعلى الرغم من اللطف الذي يظهر عليه، فإنه في حالة غضبه سينفجر ولن يستطيع أحد السيطرة عليه، كما قد تخرج منه بعض الكلمات الجارحة ويمكن توقع منه أي تصرف.