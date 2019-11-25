رياضة

ساري عن أزمته مع كريستيانو رونالدو: علاقتنا جيدة

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
ساري ورنالدو
ساري ورنالدو
علق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، على حالة الغضب التي انتابت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استبداله خلال مواجهة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الكالتشيو، التي انتهت بفوز السيدة العجوز، بهدف نظيف، جاء عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا. وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد، التي ستقام غدًا الثلاثاء، بدوري الأبطال، قائلًا: "الفريق يلعب بشكل ممتاز وأرغب في رؤية المزيد من الاستمرارية في جوانب معينة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار خصائص اللاعبين، لدينا مجال للتحسن".
وانتقل ساري للحديث عن مواجهة أتلتيكو مدريد، قائلًا: "القلق بشأن ما يفعلونه، هم فريق يصعب مواجهته لكننا يجب أن نفكر في مدى أهمية المركز الأول في المجموعة، العمل الذي يقوم به سيميوني في أتلتيكو هو شيء يجب التصفيق له". وعن علاقته برونالدو، أجاب ساري: "علاقتي بكريستيانو جيدة، إذا كان هناك لاعب فاز بكل شيء
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أومتيتي

لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
الاهلى- والجونة (5)

وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
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يوفنتوس‎

في غياب رونالدو.. يوفنتوس يفوز على أتلانتا

نجح فريق يوفنتوس في اقتناص فوز صعب أمام نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، وسجل أهداف البيناكونيري جونزالو هيجواين في الدقيقة الـ74 والـ82 وباولو ديبالا في الدقيقة الـ92، بينما سجل هدف أتلانتا الوحيد روبن جوسينس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يقتنص السيدة العجوز 3 نقاط غالية تضعه في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتوقف رصيد أتلانتا عند 22 نقطة في المركز السادس.
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
ديبالا

ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.
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