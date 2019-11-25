ساري عن أزمته مع كريستيانو رونالدو: علاقتنا جيدة

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

ساري ورنالدو

علق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، على حالة الغضب التي انتابت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استبداله خلال مواجهة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الكالتشيو، التي انتهت بفوز السيدة العجوز، بهدف نظيف، جاء عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا. وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد، التي ستقام غدًا الثلاثاء، بدوري الأبطال، قائلًا: "الفريق يلعب بشكل ممتاز وأرغب في رؤية المزيد من الاستمرارية في جوانب معينة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار خصائص اللاعبين، لدينا مجال للتحسن".

وانتقل ساري للحديث عن مواجهة أتلتيكو مدريد، قائلًا: "القلق بشأن ما يفعلونه، هم فريق يصعب مواجهته لكننا يجب أن نفكر في مدى أهمية المركز الأول في المجموعة، العمل الذي يقوم به سيميوني في أتلتيكو هو شيء يجب التصفيق له". وعن علاقته برونالدو، أجاب ساري: "علاقتي بكريستيانو جيدة، إذا كان هناك لاعب فاز بكل شيء