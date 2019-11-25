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البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بـ1.2 مليون جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
وأشارت إلى البعد الدولي للاتفاق من خلال مساعدة مصرعلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاق تغير المناخ، حيث أن إنتاج البيوجاز يهدف إلى خفض الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية.. مضيفة أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل مع الدمج
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