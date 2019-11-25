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أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
فضيلة الشيخ أحمد الطيب
فضيلة الشيخ أحمد الطيب
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر جامعة عالمية ذات رسالة سامية، وأن رسالته أمانة في أعناقهم، لابد وأن يحافظوا عليها ويرتقوا بها، مضيفًا أن الأزهر يعمل على زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الوافدين بما يخدم رسالته عالميا، مطالبا رئيس البرلمان الجديد وأعضائه ببذل المزيد من الجهود لتيسير العملية التعليمية لزملائهم
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أحمد موسى

أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
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هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "هل يجوز الدعاء على مديري في العمل لأنه يظلمني دائما؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء على المدير في العمل أو غيره إذا كان ظالما يجوز ولا بأس في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".
قياس-ضغط-الدم

أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بـ1.2 مليون جنيه

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات «اعتداءً سافرًا» على حقوق الدولة الفلسطينية

يستنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: التطور الرقمي سرق براءة أطفالنا وأحلامهم

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية رادعة، وتمثل هذه الحقوق مقصدا مقدسا من مقاصد الإسلام، ومبررا من مبررات الشرائع الإلهية، ومنها تقديم الأم المسيحية أو اليهودية في حضانة طفلها على الأب المسلم في حالة الانفصال أو الطلاق، وكذلك حق الطفل على أبيه في أن يختار له اسما حسنا لا يعرضه للسخرية والاستهزاء، أو يضطره إلى الانطواء أو التوحد.
الدكتور- أحمد- الطيب -والسيسي

بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: التعليم الخاطئ مصدر الفكر المتطرف ببعض الدول

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، إذ قال الطيب، إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.
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