أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

فضيلة الشيخ أحمد الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر جامعة عالمية ذات رسالة سامية، وأن رسالته أمانة في أعناقهم، لابد وأن يحافظوا عليها ويرتقوا بها، مضيفًا أن الأزهر يعمل على زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الوافدين بما يخدم رسالته عالميا، مطالبا رئيس البرلمان الجديد وأعضائه ببذل المزيد من الجهود لتيسير العملية التعليمية لزملائهم