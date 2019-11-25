تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم لمحاكمة عاجلة.

