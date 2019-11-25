هانى سعيد يعلق حذاءه ويستلم عمله فى بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

هاني سعيد

اتخذ هانى سعيد لاعب فريق مصر للمقاصة، قرارًا باعتزاله كرة القدم بشكل نهائى عقب مواجهة الفريق الفيومى ونظيره حرس الحدود، التى ستقام غدًا الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث كشف مصدر داخل النادى أن اللاعب قرر تعليق حذائه، وأنه سيتولى منصب المدير الرياضى فى نادى بيراميدز، وتواجد اليوم فى النادى من أجل التعرف على لاعبى الفريق والاتفاق مع الإدارة على تفاصيل منصبه الجديد، قبل أن يبدأ فى العمل رسميًّا خلال الفترة القادمة.

هانى سعيد البالغ من العمر 39 عامًا، يعد من أبرز اللاعبين أصحاب المسيرات الطويلة فى الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته مع كرة القدم فى ناشئي الأهلى عام 1998، ثم بدأ مشواره الاحترافى مع الكثير من الأندية. ولعب هانى سعيد مع كل من بارى وميسنا وفيورنتينا وبيروجيا وبيستويسى فى إيطاليا، كذلك لعب مع بيلينزونا السويسرى

هانى سعيد البالغ من العمر 39 عامًا، يعد من أبرز اللاعبين أصحاب المسيرات الطويلة فى الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته مع كرة القدم فى ناشئي الأهلى عام 1998، ثم بدأ مشواره الاحترافى مع الكثير من الأندية.



ولعب هانى سعيد مع كل من بارى وميسنا وفيورنتينا وبيروجيا وبيستويسى فى إيطاليا، كذلك لعب مع بيلينزونا السويسرى ومونز البلجيكى.



قبل أن يعود مرة أخرى للملاعب المصرية، عبر بوابة المصرى البورسعيدى، فى عام 2006، بعدها انتقل إلى صفوف الإسماعيلى، ثم الزمالك ومن بعده سموحة، قبل أن يستقر مع مصر للمقاصة منذ عام 2013 وحتى الآن.



وتوج هانى سعيد مع منتخب مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين، فى عام 2008 التى أقيمت فى غانا، وبطولة 2010 التى أقيمت فى أنجولا.