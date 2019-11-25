رياضة

هانى سعيد يعلق حذاءه ويستلم عمله فى بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
هاني سعيد
هاني سعيد
اتخذ هانى سعيد لاعب فريق مصر للمقاصة، قرارًا باعتزاله كرة القدم بشكل نهائى عقب مواجهة الفريق الفيومى ونظيره حرس الحدود، التى ستقام غدًا الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث كشف مصدر داخل النادى أن اللاعب قرر تعليق حذائه، وأنه سيتولى منصب المدير الرياضى فى نادى بيراميدز، وتواجد اليوم فى النادى من أجل التعرف على لاعبى الفريق والاتفاق مع الإدارة على تفاصيل منصبه الجديد، قبل أن يبدأ فى العمل رسميًّا خلال الفترة القادمة.
هانى سعيد البالغ من العمر 39 عامًا، يعد من أبرز اللاعبين أصحاب المسيرات الطويلة فى الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته مع كرة القدم فى ناشئي الأهلى عام 1998، ثم بدأ مشواره الاحترافى مع الكثير من الأندية. ولعب هانى سعيد مع كل من بارى وميسنا وفيورنتينا وبيروجيا وبيستويسى فى إيطاليا، كذلك لعب مع بيلينزونا السويسرى
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أومتيتي

لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
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وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
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المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
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