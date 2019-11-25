رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام إنبى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو عن قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب عودة البطولة للانتظام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجارى والتى توج بها منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى.
وجاء التشكيل مكونًا من: محمد عواد فى حراسة المرمى، محمود علاء- محمود الونش- حمدى النقاز- محمد عبدالشافى فى خط الدفاع، محمد حسن- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- حازم إمام، فى خط الوسط، مصطفى محمد- عمر السعيد فى خط الهجوم، ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل- محمد عبدالغنى- كريم بامبو- محمود عبدالرازق
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أومتيتي

لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
الاهلى- والجونة (5)

وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
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الزمالك

مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
ميتشو

ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًّا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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