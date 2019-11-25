مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام إنبى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

الزمالك

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو عن قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب عودة البطولة للانتظام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجارى والتى توج بها منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى.

وجاء التشكيل مكونًا من: محمد عواد فى حراسة المرمى، محمود علاء- محمود الونش- حمدى النقاز- محمد عبدالشافى فى خط الدفاع، محمد حسن- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- حازم إمام، فى خط الوسط، مصطفى محمد- عمر السعيد فى خط الهجوم، ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل- محمد عبدالغنى- كريم بامبو- محمود عبدالرازق