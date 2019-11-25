قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الجونة بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

وليد سليمان

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربعة نقاط في المركز الـ13.. المباراة بدأت بسيطرة حمراء على الكرة وسرعة في الهجمات وانتشار هجومي بشكل كبير، نتج عنه تسجيل وليد سليمان أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز محمود الغرباوي في التعامل معها.

هدف التقدم للأهلي أعطى اللاعبين الثقة والأفضلية، واستمرت محاولات المارد الأحمر عن طريق حسين الشحات وجونيور أجايي لكن الكرة لم تعرف طريق المرمى، وفي الدقيقة 40 نجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الثاني بعد كرة عرضية ارتطمت في دفاع الجونة ومهددت أمام سليمان الذي لم يتوانى ووضعها مباشرة في شباك الغرباوي. في

هدف التقدم للأهلي أعطى اللاعبين الثقة والأفضلية، واستمرت محاولات المارد الأحمر عن طريق حسين الشحات وجونيور أجايي لكن الكرة لم تعرف طريق المرمى، وفي الدقيقة 40 نجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الثاني بعد كرة عرضية ارتطمت في دفاع الجونة ومهددت أمام سليمان الذي لم يتوانى ووضعها مباشرة في شباك الغرباوي.



في الشوط الثاني الأداء لم يختلف الأهلي ظل مسيطرًا على مجريات اللقاء، ومن هجمة منظمة من ناحية اليسار، أرسل علي معلول عرضية فشل غرباوي في إبعادها خارج المنطة لتغالطه وتسقط على رأس وليد سليمان وسجل الثالث والهاتريك له في الدقيقة 49.



فايلر خلال أخر 30 دقيقة أشرك كلا من حسام عاشور ووليد أزارو ورمضان صبحي من أجل ضخ دماء جديدة داخل الفريق، وتمكن حسين الشحات من تسجيل الرابع في الدقيقة 88 بعد عرضية رائعة من وليد أزارو.