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أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ضغط الدم
ضغط الدم
كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
وأوضح أستاذ معهد القلب، أن الشخص قد يصاب بتضخم في عضلة القلب أو جلطات في القلب أو الفشل الكلوي أو انفصال في الشبكية، مشيرًا إلى أن 26% من المصريين البالغين مصابين بضغط الدم، وثلثهم لا يعلم أنه مصاب بالضغط، و8% فقط ممن يتلقون العلاج يصل ضغطهم إلى المعدلات المثالية، لافتا أن ضغط الدم يعني اندفاع الدم
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أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
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هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "هل يجوز الدعاء على مديري في العمل لأنه يظلمني دائما؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء على المدير في العمل أو غيره إذا كان ظالما يجوز ولا بأس في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".
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أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
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البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بـ1.2 مليون جنيه

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
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عمرو سليمان أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان

أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
ارتفاع ضغط الدم عند الاطفال

خبير مصري يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

قال الدكتور محمود الشربيني خبير العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة إن أحدث الدراسات الطبية الموسعة التى أجريت فى مراكز متعددة، وشارك فيها أطباء أسبان وبريطانيون وأمريكيون توصلت إلى نتائج هامة جدا بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ أكدت أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم أفضل كثيرا. وأوضح الشربيني، أن الأبحاث التى تم نشرها فى مجلة القلب الأوروبية كشفت أن أفضل وقت لتناول أدوية ضغط الدم التى لا تحتوى على مدرات البول، هو ليلا قبل النوم وليس عند الاستيقاظ من النوم أو على مدار اليوم، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات تؤكد أن تناول أدوية علاج الضغط قبل النوم تحقق مفعولا افضل فى التحكم فى علاج الضغط وتنجح فى علاج الارتفاع الذى لا يستجيب للعلاج إذا ما تم تناوله فى الصباح عند الاستيقاظ أو فى أوقات أخرى.
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