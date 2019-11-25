أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ضغط الدم

كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أستاذ معهد القلب، أن الشخص قد يصاب بتضخم في عضلة القلب أو جلطات في القلب أو الفشل الكلوي أو انفصال في الشبكية، مشيرًا إلى أن 26% من المصريين البالغين مصابين بضغط الدم، وثلثهم لا يعلم أنه مصاب بالضغط، و8% فقط ممن يتلقون العلاج يصل ضغطهم إلى المعدلات المثالية، لافتا أن ضغط الدم يعني اندفاع الدم