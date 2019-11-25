إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

تحرير:التحرير ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

قذيفة صاروخية - أرشيفية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد شاب فى قطاع غزة الجمعة الماضية، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع . وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلة السواركة فى دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتى ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.

وأغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما أغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال