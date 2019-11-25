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إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

تحرير:التحرير ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
قذيفة صاروخية - أرشيفية
قذيفة صاروخية - أرشيفية
أفادت "سكاي نيوز عربية"، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد شاب فى قطاع غزة الجمعة الماضية، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع . وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلة السواركة فى دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتى ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.
وأغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما أغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال
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احتجاجات لبنان

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
داعش

العراق: العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة «داعش»

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية.
احتجاجات العراق

العراق: متظاهرون يغلقون جسر الثورة في بابل

أغلق متظاهرون، اليوم الإثنين، جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل العراقية، فيما قالت مصادر إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي العراق، كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من مجموعة "خارجة عن القانون" في بغداد. واستدعت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
محمد -منصف -المرزوقي (2)

الرئيس التونسي السابق يعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة»، مؤكدا الالتزام بـ«قضايا الشعب والأمة»، إذ كتب المرزوقي في تدوينة عبر حسابه على صفحته الرسمية «فيسبوك» مساء اليوم: «على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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قوات-الاحتلال

الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

يأوي 4 أطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس

هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إذ أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال حاصرت مبنى المواطن مجدي علون في حي الأشقرية ببيت حنينا، وباشرت بهدمه واعتدت على قاطنيه، مشيرة إلى أن المنزل يأوي 4 أطفال ووالديهم وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا. وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء مطاردة سيارته في القدس. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، ولم تعرف هويته بعد.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الموقع الأثري في شمال نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح صحفي اليوم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الموقع الأثري، وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، موضحا أن البلدة تتعرض لهجمة شرسة واقتحام شبه يومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
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