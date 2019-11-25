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هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
الإفتاء
الإفتاء
رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "هل يجوز الدعاء على مديري في العمل لأنه يظلمني دائما؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء على المدير في العمل أو غيره إذا كان ظالما يجوز ولا بأس في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".
وأضاف "ممدوح"، أنه ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، "قَنَت شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ
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أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
قياس-ضغط-الدم

أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
احمد-الطيب (1)

أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بـ1.2 مليون جنيه

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
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حلاوة- المولد- بالسيدة (3)

ابعدوا عن الفولية.. المعهد القومي للأورام يُحذر من حلاوة المولد

حذر مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، المواطنين من شراء وتناول كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف، مطالبًا بالابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية. وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.
دار-الافتاء-المصرية

هل الزواج العرفي والهبة حرام؟ الإفتاء ترد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه: الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا". وعلق العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام". وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".
دار-الافتاء-المصرية

هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".
حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
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