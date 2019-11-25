رياضة

فايلر يعادل رقم جوزيه بعد الفوز على الجونة

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
فايلر
فايلر
عادل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رقم البرتغالي مانويل جوزيه، بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، محققًا الفوز السابع على التوالي. بهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.
وكانت انطلاقة مانويل جوزيه مع الأهلي في ولايته الثانية خلال عام 2004، هي الأفضل للمارد الأحمر، بتحقيق سبعة انتصارات متتالية في مختلف البطولات. ومنذ تولي فايلر قيادة الأهلي خاض 7 مباريات مع الفريق بواقع 4 في الدوري و2 بدوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري وفاز بجميع المباريات. ونجح الأهلي مع فايلر
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لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
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وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
بعثة الأهلي - وليد أزارو - علي معلول

الأهلي يصل الغردقة استعدادا لمباراة الجونة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019/ 2020، حيث غادر الفريق القاهرة عصر اليوم، بعد أن اختتم تدريباته صباحًا على استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد، بمشاركة لاعبيه الدوليين الذين كانوا في صفوف المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي المتوج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل لأوليمبياد طوكيو.
يانكون ميشيل مدرب الحراس

مران الأهلي.. عودة ميشيل والتدريب على العرضيات

واصل فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران الفريق على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما خصص رينيه فايلر المدير الفني فقرة مطولة في المران للتصويب على المرمى. كما اشتمل مران الأهلي على فقرة للكرات العرضية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي تشتمل على إقامة تجربة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات.
مران الأهلي

مران الأهلي.. تخفيف الحمل البدني وانتظام سليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يستعد خلالها لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.
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