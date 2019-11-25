فايلر يعادل رقم جوزيه بعد الفوز على الجونة

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

فايلر

عادل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رقم البرتغالي مانويل جوزيه، بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، محققًا الفوز السابع على التوالي. بهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وكانت انطلاقة مانويل جوزيه مع الأهلي في ولايته الثانية خلال عام 2004، هي الأفضل للمارد الأحمر، بتحقيق سبعة انتصارات متتالية في مختلف البطولات. ومنذ تولي فايلر قيادة الأهلي خاض 7 مباريات مع الفريق بواقع 4 في الدوري و2 بدوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري وفاز بجميع المباريات. ونجح الأهلي مع فايلر