رياضة

عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
وأوضح أن الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف الأخيرة من خلال معسكر الإمارات. وأشار عبدالحفيظ إلى أن لاعبي الأهلي قدموا عرضًا قويًّا جدًّا اليوم، وحققوا مكسبًا مهمًّا قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي. وأوضح أن الفريق كان قادرا على إضافة المزيد من الأهداف في مباراة اليوم التي شهدت
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لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

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قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الجونة بالدوري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربعة نقاط في المركز الـ13.. المباراة بدأت بسيطرة حمراء على الكرة وسرعة في الهجمات وانتشار هجومي بشكل كبير، نتج عنه تسجيل وليد سليمان أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز محمود الغرباوي في التعامل معها.
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الأهلي يصل الغردقة استعدادا لمباراة الجونة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019/ 2020، حيث غادر الفريق القاهرة عصر اليوم، بعد أن اختتم تدريباته صباحًا على استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد، بمشاركة لاعبيه الدوليين الذين كانوا في صفوف المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي المتوج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل لأوليمبياد طوكيو.
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صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
حسين الشحات

مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
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