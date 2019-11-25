عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

سيد عبدالحفيظ

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.

وأوضح أن الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف الأخيرة من خلال معسكر الإمارات. وأشار عبدالحفيظ إلى أن لاعبي الأهلي قدموا عرضًا قويًّا جدًّا اليوم، وحققوا مكسبًا مهمًّا قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي. وأوضح أن الفريق كان قادرا على إضافة المزيد من الأهداف في مباراة اليوم التي شهدت