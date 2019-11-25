وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

وليد سليمان

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.

ويعد فؤاد صدقى لاعب الأهلى الأسبق صاحب أول "هاتريك" للأهلى فى بطولة الدورى عندما تمكن من تسجيل 3 أهداف فى شباك الأوليمبى فى المباراة التى أقيمت بتاريخ 29 أكتوبر عام 1948. وعلى مدار 38 هاتريك للأهلى فى الدورى كانت الكلمة العليا لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى، الذى نجح فى تسجيل هاتريك فى 3 مناسبات