التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

نادي الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.

وكان فريق نادى الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، محمود علاء- محمود الونش- حمدى النقاز- محمد عبدالشافى فى خط الدفاع، محمد حسن- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- حازم إمام، فى خط الوسط، مصطفى محمد- عمر السعيد فى خط الهجوم، ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل- محمد عبدالغنى-