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الإدارة الأمريكية تجبر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
مارك إسبر
مارك إسبر
كشفت مصادر أمريكية، أن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أجبر ريتشارد سبنسر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه، بسبب "إخلاله بالتسلسل القيادي العسكري وسعيه لإبرام اتفاق سري مع البيت الأبيض". وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق، الذي أدى لإقصاء وزير البحرية عن منصبه، كان له صلة بقضية ضابط العمليات الخاصة إيدي جالاجر، وهو واحد من ثلاثة ضباط يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما تسبب في حالة من التوتر بين وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" وبين الرئيس دونالد ترامب. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على "تويتر" قائلاً: "إن إقصاء سبنسر كانت بسبب تجاوزات في إنفاق وزارته وللطريقة التي عومل بها الضابط جالاجر".
وقال متحدث باسم البنتاجون إن وزير الدفاع إسبر طلب من "سبنسر" تقديم استقالته لأنه "فقد الثقة فيه فيما يخص الافتقار إلى الصراحة".وكان الضابط "جالاجر" قد أدين بـ"تشويه سمعة هيئات القوات المسلحة" بعد أن صور نفسه بجوار جثة لأحد مسلحي تنظيم" داعش"، وهو ما كان يمثل إخلالاً بالقواعد، وأدى إلى خفض رتبته العسكرية،
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مايكل بلومبرج

«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.
البنتاجون

«أمازون» تقاضي البنتاجون بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار

أعلنت شركت أمازون أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية تم منحه لشركة مايكروسوفت. وأضافت الشركة في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أنه تم حفظ الشكوى من قبل، لافتا إلى أن هناك تحيزا لا لبس فيه من جانب الحكومة الأمريكية. وأثارت محاولة أمازون التنافسية لمشروع "سحابة الحرب" انتقادات من الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد من البنتاجون إلقاء نظرة فاحصة على الأمر. ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية العقد لشركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر الماضي.
دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، عن بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور.
ترامب (1)

هل ينقذ خطأ FBI بتحقيق التدخل الروسي ترامب سياسيا؟

لا يزال ملف التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أتت بدونالد ترامب على رأس البيت الأبيض في عام 2016، لا يقبل الإغلاق، خاصة في ظل العديد من المستجدات التي تكشف عن نهج سير التحقيقات في هذا الصدد. وحسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يخضع محامٍ سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، للتحقيق الجنائي بعد تغيير مزعوم لوثيقة تتعلق بمراقبة مستشار حملة ترامب لعام 2016، وهو الأمر الذي قد يفتح مجالا جديدًا للشكوك حول هذا الملف.
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مايكل بلومبرج

«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.
ترامب

ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية أكبر على واردات الصين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري، بفرض تعريفات جمركية أكبر على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل مع بكين إلى اتفاق تجاري. ذكرت الخبر شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم في نبأ عاجل لها بدون التطرق للمزيد حول ذلك.
ترامب (1)

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
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شكري: مباحثات واشنطن حددت شهرين للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكدت على حفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بها، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن وضع إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين، للوصول إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث، وفي حال لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة التي تقضي إلى اللجوء لوساطة، إذ تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.
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