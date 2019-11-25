لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

صامويل أومتيتي

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".

وواصل المدافع الفرنسي، قائلا: "دورتموند يحتاج الفوز، ولكننا أيضًا نريد ضمان التأهل، لديهم لاعبون جيدون للغاية، لكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به لتحقيق الفوز وهذا هو الأكثر أهمية". وعن جاهزيته البدنية، أجاب: "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد عملت بجد على مدار الشهور الماضية، أريد اللعب مرة أخرى في دوري

وواصل المدافع الفرنسي، قائلا: "دورتموند يحتاج الفوز، ولكننا أيضًا نريد ضمان التأهل، لديهم لاعبون جيدون للغاية، لكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به لتحقيق الفوز وهذا هو الأكثر أهمية".



وعن جاهزيته البدنية، أجاب: "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد عملت بجد على مدار الشهور الماضية، أريد اللعب مرة أخرى في دوري الأبطال، ركبتي الآن مثالية وجاهز للمشاركة، حلمي الآن هو مزاولة كرة القدم من جديد".



ورد أومتيتي على شائعات رحيله عن برشلونة، قائلا: "لم تزعجني، كل ما كنت أركز عليه هو العناية بركبتي ولا شيء آخر سوى ذلك، أريد أن أبقى هنا لفترة طويلة، أشعر بالسعادة وأعمل بصورة جيدة جدًّا".



وخاض أومتيتي هذا الموسم ثلاث مباريات فقط بقميص برشلونة، حيث عانى من الغياب للإصابة مع تألق لونجليه الذي جعله يجلس على دكة البدلاء بعد تعافيه.