رياضة

لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
صامويل أومتيتي
صامويل أومتيتي
أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
وواصل المدافع الفرنسي، قائلا: "دورتموند يحتاج الفوز، ولكننا أيضًا نريد ضمان التأهل، لديهم لاعبون جيدون للغاية، لكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به لتحقيق الفوز وهذا هو الأكثر أهمية". وعن جاهزيته البدنية، أجاب: "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد عملت بجد على مدار الشهور الماضية، أريد اللعب مرة أخرى في دوري
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الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
الاهلى- والجونة (5)

وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
الاهلى- والجونة (3)

عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
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فالفيردي

صحيفة إسبانية: مباراة سيلتا فيجو آخر فرصة لفالفيردي

كشفت صحيفة "إى بي سي" الإسبانية، فى تقرير لها، اليوم السبت، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اتخذ قرارا نهائيا بإقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفنى للفريق الكتالونى، في حال خسارة الفريق مجددا اليوم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البديل سيكون مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن بارتوميو بحاجة إلى شهر على الأقل للتعاقد مع مدير فني جديد لم يتم تجديده بعد، لكن أكثر الأسماء المرشحة في الآونة الأخيرة هما الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو جالاردو.
ميلان

ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
سواريز (1)

برشلونة يكشف عن إصابة سواريز وموعد عودته للملاعب

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، للإصابة أمس السبت، في خسارة فريقه برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وخرج سواريز من المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وبعدها بـ8 دقائق سجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا من علامة الجزاء، قبل أن يعادي ليفانتي النتيجة في الدقيقة 61 عبر خوسيه كامبانيا.
راموس

راموس يعدد إيجابيات وسلبيات التعادل مع بيتيس

أعرب مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، عن خيبة أمله بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمس السبت، أمام ريال بيتيس، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة هي أن اليوم كان فرصة جيدة للغاية بعد النتائج التي حدثت ولم نستغلها، والفريق قاتل لكن لم نكن ناجحين في التسجيل، والأداء والموقف الدفاعي كان جيدًا".
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