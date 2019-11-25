طائرة الأهلى تحقق رقما قياسيا لأول مرة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

طائرة الأهلى

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، ليصل للفوز رقم 100 على التوالي، في مسيرته بمختلف المسابقات في رقم إعجازي غير مسبوق في تاريخ الكرة الطائرة، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 23- 25، و25- 11، و25- 17، و25- 17.

وبذلك يتصدر الأهلي مسابقة الدوري بالفوز في ست مباريات متتالية حتى الآن هذا الموسم. ورفع الأهلي رصيده إلى 100 انتصار على التوالي في مختلف المسابقات منذ أبريل 2017. ومنذ آخر خسارة للأهلي حقق الفريق 3 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية ولقبي دوري ومثلها لكأس مصر. ويلعب الأهلي أمام هيليوبليس مساء الجمعة