رياضة

طائرة الأهلى تحقق رقما قياسيا لأول مرة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
طائرة الأهلى
طائرة الأهلى
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، ليصل للفوز رقم 100 على التوالي، في مسيرته بمختلف المسابقات في رقم إعجازي غير مسبوق في تاريخ الكرة الطائرة، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 23- 25، و25- 11، و25- 17، و25- 17.
وبذلك يتصدر الأهلي مسابقة الدوري بالفوز في ست مباريات متتالية حتى الآن هذا الموسم. ورفع الأهلي رصيده إلى 100 انتصار على التوالي في مختلف المسابقات منذ أبريل 2017. ومنذ آخر خسارة للأهلي حقق الفريق 3 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية ولقبي دوري ومثلها لكأس مصر. ويلعب الأهلي أمام هيليوبليس مساء الجمعة
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الاهلى- والجونة (15)

عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
محمد-شريف

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
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الاهلى- والجونة (3)

عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
الاهلى- والجونة (13)

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الجونة بالدوري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربعة نقاط في المركز الـ13.. المباراة بدأت بسيطرة حمراء على الكرة وسرعة في الهجمات وانتشار هجومي بشكل كبير، نتج عنه تسجيل وليد سليمان أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز محمود الغرباوي في التعامل معها.
مران الأهلي - محمود متولي

مستشفى الأهلى.. فحص طبي لمتولى بعد رحلة تونس

يخضع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبلة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
حسين-الشحات (1)

تشكيل الأهلى المتوقع للجونة.. الشحات يقود الهجوم

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهته أمام فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
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