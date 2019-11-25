مشاكسة بين صلاح ولوفرين بسبب البيتزا والتنس

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

صلاح ولوفرين

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلقة جمعت بين نجمي الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والصربي ديان لوفرين، اللذين يشتهران بصداقتهما خارج الملعب، وشهدت الحلقة مجموعة من الأسئلة، البداية كانت عن أفضل طريقة لصرف خمسة جنيهات، فرد صلاح، قائلا: "عندما كنت صغيرًا كانت أفضل طريقة لصرف الخمسة جنيهات، ألا أصرفها وأحتفظ بها في جيبي"، ليمازحه لوفرين قائلا: "هذه هي شخصيتك حتى الآن.. ويؤكد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلا إنها 3 يورو وليست 30 يورو.

وبسؤالهما عن البيتزا التي يفضلها النجمان، قال صلاح إنه لا يحب البيتزا، ويأكلها مرة كل شهر أو شهرين، ليرد لوفرين وماذا قلت عندما كنا في نابولي؟.. ليرد صلاح: "قلت إن هذه هي أفضل بيتزا في العالم، لكني لم أتناولها". ورد لوفرين بأنه لا يشعر بالراحة عندما يجلس صلاح بجواره أثناء الأكل، حيث ينظر له ويجبره