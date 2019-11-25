رياضة

مشاكسة بين صلاح ولوفرين بسبب البيتزا والتنس

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
صلاح ولوفرين
صلاح ولوفرين
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلقة جمعت بين نجمي الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والصربي ديان لوفرين، اللذين يشتهران بصداقتهما خارج الملعب، وشهدت الحلقة مجموعة من الأسئلة، البداية كانت عن أفضل طريقة لصرف خمسة جنيهات، فرد صلاح، قائلا: "عندما كنت صغيرًا كانت أفضل طريقة لصرف الخمسة جنيهات، ألا أصرفها وأحتفظ بها في جيبي"، ليمازحه لوفرين قائلا: "هذه هي شخصيتك حتى الآن.. ويؤكد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلا إنها 3 يورو وليست 30 يورو.
وبسؤالهما عن البيتزا التي يفضلها النجمان، قال صلاح إنه لا يحب البيتزا، ويأكلها مرة كل شهر أو شهرين، ليرد لوفرين وماذا قلت عندما كنا في نابولي؟.. ليرد صلاح: "قلت إن هذه هي أفضل بيتزا في العالم، لكني لم أتناولها". ورد لوفرين بأنه لا يشعر بالراحة عندما يجلس صلاح بجواره أثناء الأكل، حيث ينظر له ويجبره
اقرأ المزيد
الاهلى- والجونة (15)

عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
محمد-شريف

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
ليفربول - ماني

مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

علق الدولى السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على فكرة رحيله عن صفوف الريدز مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق؛ لأنه يشعر بأنه مع عائلته وليس مجرد فريق. وقال مانى فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًّا، بكونى جزءًا من ذلك الفريق العظيم، وأستمتع بالتواجد فى النادى، وأطمح فى البقاء هنا للأبد". وأضح مانى: "لقد ذهبت للعديد من الأندية حول العالم، لكن ليفربول فريد من نوعه، هو يمثل لى عائلة وليس -فقط- فريقا، من الطبيعي أن نكون معًا لمدة 4 سنوات، ونعرف بعضنا البعض، نحن أيضًا معًا على أرض الملعب، وهذا مهم للروح المعنوية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]