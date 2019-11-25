أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.

وتابع "موسى"، أن مصر خلال أسبوع واحد شهدت اعداد مهرجان القاهرة الدولي للسينما، وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومؤتمر "إفريقيا 2019"، لافتَا إلى أن الحراك السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر الفترة الحالية، سببه الإصلاح الاقتصادي.



