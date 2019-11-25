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أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
وتابع "موسى"، أن مصر خلال أسبوع واحد شهدت اعداد مهرجان القاهرة الدولي للسينما، وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومؤتمر "إفريقيا 2019"، لافتَا إلى أن الحراك السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر الفترة الحالية، سببه الإصلاح الاقتصادي.

سامح -عاشور- نقيب- المحامين

«المحامين» توافق على زيادة المعاشات وتعتمد ميزانيات 3 أعوام

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، زيادة المعاشات وكذلك ميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، واختيار مراقب الحسابات. وقال عاشور في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن 18 ألفًا و22 محاميًا شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، وجاءت نتائج فرز الأصوات 17 ألفًا و559 صوتًا صحيحًا، شمل موافقة 16 ألفًا و681 محاميًا على زيادة المعاشات، كما وافق 15 ألفًا 303 محامين على اعتماد الميزانيات، واصفًا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "هل يجوز الدعاء على مديري في العمل لأنه يظلمني دائما؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء على المدير في العمل أو غيره إذا كان ظالما يجوز ولا بأس في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".
قياس-ضغط-الدم

أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
احمد-الطيب (1)

أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
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السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
احمد -موسى

محبة الناس نعمة.. أحمد موسى يطمئن جمهوره على صحته

تقدم الإعلامي أحمد موسى، لمحبيه بالشكر، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، وطمأن متابعيه على حالته الصحية، وكتب: "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة، تجاوزنا بفضله ونعمته الألم، شكرًا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس، هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس. شكرا لكم".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

رئيس البرلمان يُهدد النواب: «هعملكم بصمة انصراف»

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها. واستنكر عبد العال، قيام بعض النواب، بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور. وقال علي عبد العال: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«إسكان النواب» توافق على زيادة رسم التظلم إلى 2000 جنيه

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنية بدلاً من 100 جنيه بالقانون الحالي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهاً بدلاً من 5000 جنيه كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
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