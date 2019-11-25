إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، محمود علاء- محمود الونش- حمدى النقاز- محمد عبدالشافى فى خط الدفاع، محمد حسن- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- حازم إمام، فى خط الوسط، مصطفى محمد- عمر السعيد فى خط الهجوم، ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل- محمد عبدالغنى- كريم بامبو-