رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على لجنة الحكام واتحاد الكرة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما حادًّا على لجنة الحكام واتحاد الكرة بعد الخسارة من فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب السلام، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحكم جاي يخلص على الزمالك، والصباحي بتاع كل موسم اللي بيخلص علينا وجاي يهمد الفريق قبل مباراة مازيمبي". وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "إنبي عمل إيه النهاردة هما مرتين وصلوا الجول والهدف الثاني منهم كرة فاول للزمالك تغاضى عنها الحكم".
واختتم منصور تصريحاته: "فين اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد من المهازل اللي بتحصل وإنبي رغم كل اللي حصل برضه هيهبط درجة تانية رغم فوزه". وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، وسجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى
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الاهلى- والجونة (15)

عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
محمد-شريف

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
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الزمالك -وانبى (3)

إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام إنبى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو عن قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب عودة البطولة للانتظام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجارى والتى توج بها منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
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