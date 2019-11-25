مرتضى منصور يفتح النار على لجنة الحكام واتحاد الكرة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

مرتضى منصور

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما حادًّا على لجنة الحكام واتحاد الكرة بعد الخسارة من فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب السلام، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحكم جاي يخلص على الزمالك، والصباحي بتاع كل موسم اللي بيخلص علينا وجاي يهمد الفريق قبل مباراة مازيمبي". وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "إنبي عمل إيه النهاردة هما مرتين وصلوا الجول والهدف الثاني منهم كرة فاول للزمالك تغاضى عنها الحكم".

واختتم منصور تصريحاته: "فين اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد من المهازل اللي بتحصل وإنبي رغم كل اللي حصل برضه هيهبط درجة تانية رغم فوزه". وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، وسجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى