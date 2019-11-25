طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

حلمى طولان

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.

وواصل: "الناس بتتهمني إني بلعب أمام الزمالك بشكل مختلف، وهذا لم يحدث، أنا أعشق وأقدر نادي الزمالك، ولكن أيضًا يجب احترام النادي الذي أعمل لديه". وتابع: "تمكنت مع نادي الاتحاد السكندري في الموسم الماضي من الفوز على النادي الأهلي بأربعة أهداف، كل مبارياتي أخوضها بشكل قوي، طوال فترة الإعداد كانت لدينا