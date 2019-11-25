رياضة

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
حلمى طولان
حلمى طولان
أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
وواصل: "الناس بتتهمني إني بلعب أمام الزمالك بشكل مختلف، وهذا لم يحدث، أنا أعشق وأقدر نادي الزمالك، ولكن أيضًا يجب احترام النادي الذي أعمل لديه". وتابع: "تمكنت مع نادي الاتحاد السكندري في الموسم الماضي من الفوز على النادي الأهلي بأربعة أهداف، كل مبارياتي أخوضها بشكل قوي، طوال فترة الإعداد كانت لدينا
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عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
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مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
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إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
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مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام إنبى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو عن قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب عودة البطولة للانتظام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجارى والتى توج بها منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى.
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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
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