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«المحامين» توافق على زيادة المعاشات وتعتمد ميزانيات 3 أعوام

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
سامح عاشور
سامح عاشور
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، زيادة المعاشات وكذلك ميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، واختيار مراقب الحسابات. وقال عاشور في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن 18 ألفًا و22 محاميًا شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، وجاءت نتائج فرز الأصوات 17 ألفًا و559 صوتًا صحيحًا، شمل موافقة 16 ألفًا و681 محاميًا على زيادة المعاشات، كما وافق 15 ألفًا 303 محامين على اعتماد الميزانيات، واصفًا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.
وأدلى المحامون بأصواتهم أمام 41 لجنة اقتراع، تمثل 38 نقابة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان محامي الإدارات القانونية، ويتضمن مشروع زيادة المعاشات زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 3 آلاف جنيه شهريًا بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر
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أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
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هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

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أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
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أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
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وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.
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