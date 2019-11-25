«المحامين» توافق على زيادة المعاشات وتعتمد ميزانيات 3 أعوام

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

سامح عاشور

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، زيادة المعاشات وكذلك ميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، واختيار مراقب الحسابات. وقال عاشور في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن 18 ألفًا و22 محاميًا شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، وجاءت نتائج فرز الأصوات 17 ألفًا و559 صوتًا صحيحًا، شمل موافقة 16 ألفًا و681 محاميًا على زيادة المعاشات، كما وافق 15 ألفًا 303 محامين على اعتماد الميزانيات، واصفًا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.

وأدلى المحامون بأصواتهم أمام 41 لجنة اقتراع، تمثل 38 نقابة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان محامي الإدارات القانونية، ويتضمن مشروع زيادة المعاشات زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 3 آلاف جنيه شهريًا بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر