فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
حسن حسني
حسن حسني
أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.
من ناحية أخرى، أشار حسني إلى أنه يعكف حاليا على قراءة عدد من الأعمال الدرامية لشهر رمضان المقبل، غير أنه لم يقرر حتى الآن العمل الذي سيشارك به لحين الانتهاء من قراءة النصوص كاملة.

فيلم- نجمة- الصبح (1)

إلغاء ندوة فيلم «نجمة الصبح» بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، عن إلغاء ندوة الفيلم السوري «نجمة الصبح» المشارك في الدورة 41 من المهرجان ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، والمقرر عرضه الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، بسبب عدم استطاعة مخرج العمل جود سعيد على الحضور، ولكنه سيتم تقديم رسالة منه للجمهور بعد انتهاء الفيلم، الذي يدور حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويلقي الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار.
هيفاء-وهبى

فريق عمل «أشباح أوروبا» ينتهي من التصوير أواخر ديسمبر

يكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، في عدة مناطق بالقاهرة قبل التوجه إلى بلغاريا أول ديسمبر المقبل لتصوير المشاهد الخارجية، على أن يتم الانتهاء من العمل أواخر ديسمبر، ليدخل مرحلة المونتاج والميكساج تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في موسم إجازة منتصف عام 2020. تدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بالمغامرات حول 3 شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في حي شعبي بمصر، وتتلقى هيفاء وهبي وعدد من فريق العمل بعض تدريبات الحركة على أيدي متخصصين لتنفيذ مشاهد المطاردات والأكشن بإتقان.
يوسف-شريف-رزق الله (1)

بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
اقرأ المزيد من الأخبار
هيثم- أحمد- زكي

حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
ؤجاء - الجداوي- (2)

انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]