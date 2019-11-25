حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

حسن حسني

أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.

من ناحية أخرى، أشار حسني إلى أنه يعكف حاليا على قراءة عدد من الأعمال الدرامية لشهر رمضان المقبل، غير أنه لم يقرر حتى الآن العمل الذي سيشارك به لحين الانتهاء من قراءة النصوص كاملة.



