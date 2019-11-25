محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

محمد شريف

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".

واختتم صاحب هدف الفوز، قائلا: "إنبي كان يحتاج لهذا الفوز بعد تراجع نتائج الفريق في بداية الدوري، والتغلب على فريق كبير بقيمة الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات المقبلة". وتلقى فريق الزمالك، الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بالسقوط أمام إنبي، بنتيجة (2- 1)، حيث سجل محمد بسيوني هدف التقدم للفريق البترولي