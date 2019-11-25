رياضة

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
محمد شريف
محمد شريف
أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
واختتم صاحب هدف الفوز، قائلا: "إنبي كان يحتاج لهذا الفوز بعد تراجع نتائج الفريق في بداية الدوري، والتغلب على فريق كبير بقيمة الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات المقبلة". وتلقى فريق الزمالك، الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بالسقوط أمام إنبي، بنتيجة (2- 1)، حيث سجل محمد بسيوني هدف التقدم للفريق البترولي
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عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
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مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
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مرتضى منصور يفتح النار على لجنة الحكام واتحاد الكرة

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما حادًّا على لجنة الحكام واتحاد الكرة بعد الخسارة من فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب السلام، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحكم جاي يخلص على الزمالك، والصباحي بتاع كل موسم اللي بيخلص علينا وجاي يهمد الفريق قبل مباراة مازيمبي". وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "إنبي عمل إيه النهاردة هما مرتين وصلوا الجول والهدف الثاني منهم كرة فاول للزمالك تغاضى عنها الحكم".
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
تتويج -الزمالك‎ (12)

رسميا.. سوبر الزمالك والترجي في الدوحة 14 فبراير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في العاصمة القطرية، الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل. وكان كاف أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة السوبر، قائلا: «ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب أيضا الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، التى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من شهر أغسطس الماضي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
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مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.
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