مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

سامى قمصان

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف قمصان: "المساحات الواسعة ستكون فارقة معنا، حالتنا البدنية جيدة، والبداية مهمة، أتمنى أن نؤدي بنفس الروح التي ظهرنا بها أمام الجونة، ونحقق المطلوب من المباراة". واختتم مدرب الأهلي: "مواجهة النجم الساحلي تحدٍّ جديد في بطولة مختلفة ونطمح إلى تحقيق الفوز". وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة