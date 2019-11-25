رياضة

عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
الأهلى
الأهلى
انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
وقال عبدالحفيظ بعد الفوز على الجونة 4- 0 مساء الإثنين: "أنا محتار جدا، لماذا أواجه الجونة، وكان من المفترض أن نلعب أولا ضد وادي دجلة في القاهرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي". وواصل: "لا أقصد الاعتراض، ولكن هل المقصود بذلك ألا يتغير ترتيب جدول المباريات؟ إذن من المفترض أن نواجه دجلة في المباراة
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فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
محمد-شريف

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
الزمالك -وانبى (5)

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
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الاهلى- والجونة (3)

عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
الاهلى- والجونة (13)

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الجونة بالدوري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربعة نقاط في المركز الـ13.. المباراة بدأت بسيطرة حمراء على الكرة وسرعة في الهجمات وانتشار هجومي بشكل كبير، نتج عنه تسجيل وليد سليمان أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز محمود الغرباوي في التعامل معها.
فرحة - رمضان صبحي- ومصطفى- محمد

ممر شرفي من الأهلي والجونة لرباعي المنتخب الأوليمبي

وقف لاعبو فريقي الأهلي والجونة، في ممر شرفي للاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ووقف لاعبو الفريقين ممر شرفي وحيوا لاعبو المنتخب الأوليمبي وهم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان. وهنأ اللاعبون رباعي المنتخب بعد صعودهم لأولمبياد طوكيو التي ستقام في عاصمة اليابان طوكيو 2020، والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على نظيره المنتخب الإيفواري.
الاهلي-الجونة (5)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
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