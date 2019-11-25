عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

الأهلى

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.

وقال عبدالحفيظ بعد الفوز على الجونة 4- 0 مساء الإثنين: "أنا محتار جدا، لماذا أواجه الجونة، وكان من المفترض أن نلعب أولا ضد وادي دجلة في القاهرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي". وواصل: "لا أقصد الاعتراض، ولكن هل المقصود بذلك ألا يتغير ترتيب جدول المباريات؟ إذن من المفترض أن نواجه دجلة في المباراة