رياضة

أستون فيلا يهزم نيوكاسل في غياب المحمدي وتريزيجيه

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
أستون فيلا
أستون فيلا
حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب «فيلا بارك»، فى ختام الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل كونور هوريان هدف التقدم في الدقيقة 32، وأضاف أنور الغازي في الدقيقة 36، ليرفع أستون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
وبدأ الثنائي المصري المباراة على مقاعد البدلاء، وظل فيها حتى نهاية اللقاء، ولم يجرِ دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، سوى تغيير وحيد في المباراة بالدقيقة 92. وكان محمود حسن تريزيجيه، قد شارك مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم
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إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
روبرت-مورينو

لويس إنريكي: مساعدي السابق لم يكن وفيًا

اتهم لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، روبرت مورينو مساعده السابق ومدرب "لاروخا" السابق، بأنه "لم يكن وفيا" معه حين أراد الاستمرار في منصبه، وذلك خلال تقديمه كمدرب لمنتخب بلاده. وقال إنريكي الذي اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان إنه يشعر بـ"سعادة غامرة" و"متشوق للغاية" لخوض نهائيات أمم أوروبا العام المقبل، والتي تأهلت لها إسبانيا على يد مورينو. وأوضح إنريكي: "الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضي. اليوم الوحيد الذي التقينا فيه وكان في منزلي، أخبرني أنه يود الاستمرار في منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحًا".
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تريزيجيه

تريزيجيه يتحدث عن مثله الأعلى وعقلية الأهلي

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، أن مواطنه أحمد المحمدي لعب دورًا في التأقلم على البيئة الجديدة بجانب عقلية الأهلي، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي، قائلًا: "أنا أحب نادي أستون فيلا وجماهيره، ومشجعوه رائعون، إنهم يدعموننا طوال المباراة إذا فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، هم دائمًا معنا، وأريد أن أسعدهم". وعن أسعد لحظاته: "الجميع يعتقد أنه هدفي الأول الذي سجلته في مرمى ليفربول ولكن من منظور شخصي نعم كان رائعًا ولكننا لم نفز في المباراة، الفوز أهم للفريق، لهذا سأختار الفوز المتأخر في مباراتنا ضد برايتون".
ناصف-ساويرس‎

ساويرس يقبل بالتسوية مع المدير التنفيذي لأستون فيلا

قبل رجال الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز، تسوية مع كيث واينز المدير التنفيذي الأسبق للنادي، بعدما رفع دعوى ضد أستون فيلا ومالكه الصيني السابق توني شيا، ورحل واينز عن أستون فيلا في شهر يونيو عام 2018، قبل أن تتحول ملكية النادي من شيا إلى ساويرس وشريكه الأمريكي، إلا أن واينز قام برفع دعوى قضائية، على الثنائي. ويواجه أستون فيلا نظيره فريق ليفربول، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).
تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".
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