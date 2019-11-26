أستون فيلا يهزم نيوكاسل في غياب المحمدي وتريزيجيه

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

أستون فيلا

حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب «فيلا بارك»، فى ختام الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل كونور هوريان هدف التقدم في الدقيقة 32، وأضاف أنور الغازي في الدقيقة 36، ليرفع أستون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأ الثنائي المصري المباراة على مقاعد البدلاء، وظل فيها حتى نهاية اللقاء، ولم يجرِ دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، سوى تغيير وحيد في المباراة بالدقيقة 92. وكان محمود حسن تريزيجيه، قد شارك مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم