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أكمل قرطام: الإصلاح السياسي ضروري.. ودولة القانون تحمينا من الفوضى

البرلمان لا يقوم بدوره الرقابى والحكومة لا ترد على أسئلتنا.. مصر تحتاج إلى توازن دستورى ودولة القانون تحمى من الفوضى والتمرد.. العاصمة الإدارية استثمار عظيم وخطوة جيدة لكن مدينة العلمين ليست أولوية
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
أكمل قرطام
أكمل قرطام
قال المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ورئيس الحزب، إن الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى عملية إصلاح سياسى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، لإنعاش الرضا الشعبى، مشيرا، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر"، إلى أن مصر تحتاج إلى توازن دستورى ديمقراطى، وأن أى اختلال فى توازن الدستور يؤثر على الإنسان، وأن المواطن يشعر بالاطمئنان فى وجود دولة القانون، متابعا: "لا نريد فوضى أو تمرد.. إحنا عاوزين كل الناس الذين يعملون فى السياسة فريق واحد".
وأوضح قرطام أن حزب المحافظين تقدم بعدة تعديلات داخل البرلمان ولم يقبل أى منها، مشيرا إلى أن البرلمان لا يقوم بدوره فى المراقبة، ومن الضرورى أن يكون له دور داعم ومرشد ومساند، وأن ينتبه إلى أن هناك تشريعات تحتاج إلى إصلاح لطمأنة الناس، مطالبا بالإصلاح البرلمانى الذى يبدأ من خلال اختيار الأعضاء وتعديل
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سامح -عاشور- نقيب- المحامين

«المحامين» توافق على زيادة المعاشات وتعتمد ميزانيات 3 أعوام

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، زيادة المعاشات وكذلك ميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، واختيار مراقب الحسابات. وقال عاشور في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن 18 ألفًا و22 محاميًا شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، وجاءت نتائج فرز الأصوات 17 ألفًا و559 صوتًا صحيحًا، شمل موافقة 16 ألفًا و681 محاميًا على زيادة المعاشات، كما وافق 15 ألفًا 303 محامين على اعتماد الميزانيات، واصفًا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.
أحمد موسى

أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "هل يجوز الدعاء على مديري في العمل لأنه يظلمني دائما؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء على المدير في العمل أو غيره إذا كان ظالما يجوز ولا بأس في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".
قياس-ضغط-الدم

أستاذ بمعهد القلب: 26% من المصريين مصابين بضغط الدم

كشف الدكتور محمد أبو بكر البيومى، أستاذ القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة 14 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، لافتَا إلى أن الاصابة بمرض الضغط قد يكون بدون أعراض ولذلك يسمى بالقاتل الصامت. وأضاف "البيومي"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ضغط الدم عبارة عن اندفاع الدم في الشرايين، وإذا كان الضغط أعلى من 140/90، فهذا يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
ندوة-بعنوان-الوزير-السياسى-بحزب-المحافظين (14)

قرطام: الوزير السياسي أقدر من التكنوقراط لامتلاكه الحكمة

قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن ندوة "الوزير السياسي ومستقبل الحكومة الحزبية فى مصر" هام جدًا، لمعرفة ماذا تحتاج مصر؟ الوزير التكنوقراط أم الوزير السياسي، والأخير يتطلب وجود ممارسة العمل السياسي والحزبي، موضحًا أن السياسة هي الاهتمام بالشأن العام. وأضاف "قرطام" خلال الجلسة النقاشية والتى ينظمها نادى الأحزاب الدستورية ويستضيفها حزب المحافظين: «أن الوزير السياسي هو الأقدر دائمًا لأنه لديه الحكمة والقدرة على اتخاذ القرار، واختيار الأنسب والإصلاح على جميع النواحي، وهذا على عكس الوزير التكنوقراط الذي يهتم بالجوانب الفنية».
مجلس-النواب (1)

برلماني: 500 ألف شخص يعملون في مجال «الدجل والشعوذة»

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه على الرغم من أننا نعيش في عصر العلم والمعرفة والتطور المذهل، في عالم المعلومات والتكنولوجيا، لا تزال فئات من الناس، وخصوصاً من شريحة النساء، بما فيهن المتعلمات والمثقفات، تتخذ من أوكار الدجالين والمشعوذين ملجأ تأوي إليه بحثاً عن حلول غير عادية لمشاكلهن العديدة، وينفقن أموالاً طائلة لمحتالين يدعون أنهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة للنساء البائسات، حتي أصبح الدجالين من الأثرياء في وقت قياسي، نتيجة إستغلال أفات الجهل والفقر والأمراض النفسية للضحايا الذين يقعون كفرائس سهلة .
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

حقيقة مد فترة البرلمان لأكثر من 5 سنوات.. متحدث «النواب» يرد

نفى المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق. وقال حسب الله فى بيان اليوم الأربعاء، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وستتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده. وأضاف أنه سيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.
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