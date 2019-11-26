أكمل قرطام: الإصلاح السياسي ضروري.. ودولة القانون تحمينا من الفوضى

البرلمان لا يقوم بدوره الرقابى والحكومة لا ترد على أسئلتنا.. مصر تحتاج إلى توازن دستورى ودولة القانون تحمى من الفوضى والتمرد.. العاصمة الإدارية استثمار عظيم وخطوة جيدة لكن مدينة العلمين ليست أولوية

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

أكمل قرطام

قال المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ورئيس الحزب، إن الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى عملية إصلاح سياسى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، لإنعاش الرضا الشعبى، مشيرا، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر"، إلى أن مصر تحتاج إلى توازن دستورى ديمقراطى، وأن أى اختلال فى توازن الدستور يؤثر على الإنسان، وأن المواطن يشعر بالاطمئنان فى وجود دولة القانون، متابعا: "لا نريد فوضى أو تمرد.. إحنا عاوزين كل الناس الذين يعملون فى السياسة فريق واحد".

وأوضح قرطام أن حزب المحافظين تقدم بعدة تعديلات داخل البرلمان ولم يقبل أى منها، مشيرا إلى أن البرلمان لا يقوم بدوره فى المراقبة، ومن الضرورى أن يكون له دور داعم ومرشد ومساند، وأن ينتبه إلى أن هناك تشريعات تحتاج إلى إصلاح لطمأنة الناس، مطالبا بالإصلاح البرلمانى الذى يبدأ من خلال اختيار الأعضاء وتعديل