أكمل قرطام: الإصلاح السياسي ضروري.. ودولة القانون تحمينا من الفوضى

البرلمان لا يقوم بدوره الرقابى والحكومة لا ترد على أسئلتنا.. مصر تحتاج إلى توازن دستورى ودولة القانون تحمى من الفوضى والتمرد.. العاصمة الإدارية استثمار عظيم وخطوة جيدة لكن مدينة العلمين ليست أولوية
قال المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ورئيس الحزب، إن الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى عملية إصلاح سياسى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، لإنعاش الرضا الشعبى، مشيرا، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر"، إلى أن مصر تحتاج إلى توازن دستورى ديمقراطى، وأن أى اختلال فى توازن الدستور يؤثر على الإنسان، وأن المواطن يشعر بالاطمئنان فى وجود دولة القانون، متابعا: "لا نريد فوضى أو تمرد.. إحنا عاوزين كل الناس الذين يعملون فى السياسة فريق واحد".
وأوضح قرطام أن حزب المحافظين تقدم بعدة تعديلات داخل البرلمان ولم يقبل أى منها، مشيرا إلى أن البرلمان لا يقوم بدوره فى المراقبة، ومن الضرورى أن يكون له دور داعم ومرشد ومساند، وأن ينتبه إلى أن هناك تشريعات تحتاج إلى إصلاح لطمأنة الناس، مطالبا بالإصلاح البرلمانى الذى يبدأ من خلال اختيار الأعضاء وتعديل
وأوضح قرطام أن حزب المحافظين تقدم بعدة تعديلات داخل البرلمان ولم يقبل أى منها، مشيرا إلى أن البرلمان لا يقوم بدوره فى المراقبة، ومن الضرورى أن يكون له دور داعم ومرشد ومساند، وأن ينتبه إلى أن هناك تشريعات تحتاج إلى إصلاح لطمأنة الناس، مطالبا بالإصلاح البرلمانى الذى يبدأ من خلال اختيار الأعضاء وتعديل القانون الانتخابى.
وكشف عضو مجلس النواب أن حزب المحافظين تقدم بالعديد من الأسئلة فى البرلمان، وطلب ردا مكتوبا من الحكومة، لكن لم تكن هناك إجابة، مضيفا: "ماعندناش معلومات كافية لتقديم استجوابات"، وأشار إلى أن الحزب رفض خطة الحكومة الحالية، مشيدا فى الوقت ذاته، بالبند رقم 2 فى خطة حكومة شريف إسماعيل الخاص بتعزيز الديمقراطية.
وأشار إلى أن سن القوانين فى البرلمان كان يحتاج إلى معرفة جيدة قبل طرحه والموافقة عليه، قائلا: "لابد أن نحدد أولا هل نحن فى حاجة إلى هذا القانون أم لا، ولابد أن يكون هناك استماع ومواجهة بين النواب والحكومة، حتى ينتج عنها تعديلات وإضافات، لكن هذا لم يحدث".
وشدد رئيس حزب المحافظين على ضرورة أن تدرك الدولة أهمية الإصلاح السياسى، لأنه أصبح واجبا وأمرا مهما للغاية فى هذه المرحلة، مضيفا أنه من الضرورى البوح بكل الأفكار والإشارة إلى أوجه النقص والخطأ والفساد والتعامل بشفافية أكبر، لأن هذا يصب فى مصلحة الجميع.
وقال قرطام إنه مع النظام الرئاسى، وإنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا من خلال نظام انتخابى يتضمن إجراءات واضحة، وإن حزب المحافظين له طلبات سيتقدم بها فى هذا الإطار، وفى حال عدم تحقيقها على أرض الواقع لن يترشح وسيكتفى بدوره المدافع والمرشد داخل حزب المحافظين.
وأكد أن قدرة الدولة كبيرة، لكن لا بد أن تتوفر الإرادة وإتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص للاستثمار لتوفير العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن التعويم كان خطوة جريئة وجميلة، وكانت تحتاج إلى مزيد من العدالة الاجتماعية حتى لا تتآكل الطبقة المتوسطة مثلما حدث.
واشاد رئيس حزب المحافظين بالعاصمة الإدارية باعتبارها استثمارا جيدا من الحكومة وضرورة، على عكس مدينة العلمين التى يرى أنها من الممكن أن تكون عاصمة ثالثة، لكن هذا ليس التوقيت الجيد للإنفاق عليها.
وتابع قائلا: "كنت من المؤيدين لقرار الدولة فى بيع محطتى "سيمنز" للكهرباء فى هذا التوقيت، بعدما نجحنا فى سد احتياجاتنا من الكهرباء عن طريق القروض، وإذا نجحنا فى بيعهما وإيجاد مستثمر يوفر لنا احتياجاتنا من الكهرباء بالأسعار المتفق عليها، على أن نسدد جزءا من القروض، فما المانع فى ذلك".
وشدد قرطام على أنه مقتنع تماما بأن الخيارات تكون متاحة ومفتوحة أمام المعارضة، بينما يكون الأمر مختلفا تماما بالنسبة للإدارة؛ لأن الخيارات تكون أقل وفى أضيق الحدود، لأن من يدير هو من يمتلك المعلومات.
وأضاف: علينا أن نعمل جاهدين من أجل تقوية الأحزاب السياسية، لأنها هى السبيل الحقيقى للتقويم، وعندما قررنا عمل نادى الأحزاب كان هدفنا إحياء الحياة الحزبية مرة أخرى، وأن ندافع عن كل الأحزاب دون مساس بالأيديولوجيات المختلفة.
واختتم رئيس حزب المحافظين بالحديث عن زيارته لمدينة القصير بالبحر الأحمر، مؤخرا، مشيرًا إلى أنه شاهد هناك ثروات طبيعية هائلة ومعادن كثيرة مثل الذهب والمنجنيز، معربًا عن أسفه لعدم وجود مدرسة تعدين هناك، فى الوقت الذى توجد هناك مدرسة زراعية رغم أن المدينة ليست زراعية.