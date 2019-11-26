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وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ ص
قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر،
قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر،
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، أول من أمس الأحد، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي، موضحة أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.
وأكد المسؤولون الأمريكيون دعم واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، الأسبوع الماضي، أن سفينة مدنية تركية وصلت إلى ميناء مدينة مصراتة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق، وعلى متنها آليات ومدرّعات عسكرية، لاستخدامها في أعمال عدوانية ضد أمن ليبيا، وذلك في خرق آخر
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«نعم اعزلوه».. نصف الشعب الأمريكي يريد الإطاحة بترامب

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