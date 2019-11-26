الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

قمة مصغرة للصين وإفريقيا - صورة أرشيفية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.

وذكر جيون: "أغلب أعضاء الأمم المتحدة دول صغيرة ومتوسطة الحجم، ولكن حتى الآن، لم تحظ 63 دولة قط بمقعد في مجلس الأمن. بعض الدول الصغيرة والمتوسطة تحصل على مقعد بالمجلس كل 40 أو 50 عاما، هذا شيء مؤسف ويفتقر إلى العدالة"، متابعا: "لا بد وأن يزيد الإصلاح من فرص الدول الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مقعد