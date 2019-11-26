رياضة

اليوم.. قمة مصرية إمارتية بين الإسماعيلي والجزيرة

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الاسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد وهو الصعود الى دور الـ 8 للبطولة العربية، خاصة وهي البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
ويدخل الإسماعيلي المباراة ولديه ميزة عودة جميع اللاعبين الدوليين لصفوف الفريق مثل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، والعراقي همام طارق والناميبي بينسون شيلونجو والغيني بيكيتي سيلفا.  وأعرب ميودراج يسيتش، عن سعادته باكتمال صفوف الفريق، مضيفًا: "لا نشغل بالنا هل سيخوض المنافس المباراة بمشاركة لاعبيه
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قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
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سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".
مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
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الاتحاد يسعى لحسم تأشيرة العبور في البطولة العربية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس (البطولة العربية)، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، ويسعى الفريق السكندري للحفاظ على تفوقه في موقعة اليوم للحصول على تذكرة التأهل لدور الثمانية، ويكفى زعيم الثغر التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو الفوز لضمان الاستمرار في البطولة.
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الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
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