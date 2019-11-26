اليوم.. قمة مصرية إمارتية بين الإسماعيلي والجزيرة

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الاسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد وهو الصعود الى دور الـ 8 للبطولة العربية، خاصة وهي البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.

ويدخل الإسماعيلي المباراة ولديه ميزة عودة جميع اللاعبين الدوليين لصفوف الفريق مثل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، والعراقي همام طارق والناميبي بينسون شيلونجو والغيني بيكيتي سيلفا. وأعرب ميودراج يسيتش، عن سعادته باكتمال صفوف الفريق، مضيفًا: "لا نشغل بالنا هل سيخوض المنافس المباراة بمشاركة لاعبيه

ويدخل الإسماعيلي المباراة ولديه ميزة عودة جميع اللاعبين الدوليين لصفوف الفريق مثل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، والعراقي همام طارق والناميبي بينسون شيلونجو والغيني بيكيتي سيلفا.



وأعرب ميودراج يسيتش، عن سعادته باكتمال صفوف الفريق، مضيفًا: "لا نشغل بالنا هل سيخوض المنافس المباراة بمشاركة لاعبيه الدوليين من عدمه؟، تركيزنا فقط على فريقنا".



في المقابل، فرص الجزيرة في تعويض خسارة الذهاب والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة، تبدو معقدة للغاية، بسبب غياب 7 لاعبين دوليين مؤثرين.



وأعرب الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، عن ثقته في جاهزية لاعبيه واستعدادهم للقتال، عندما يواجهون الإسماعيلي، وحاول كايزر التخفيف من تأثير الغيابات على الفريق، عندما أكد أنه يثق في قدرة جميع اللاعبين المتاحين على تقديم الإضافة المطلوبة أمام الإسماعيلي.